Kankerbehandeling kost patiënt soms duizenden euro's

Enkele voorbeelden: iemand met een bottumor wiens prothese op maat niet werd terugbetaald, moest daarvoor 7.000 euro betalen. Mensen die door de kankerbehandeling tanden verliezen en hun gebit moeten laten herstellen, betalen 10.000 tot zelfs 20.000 euro...

De hoge kostprijs bedreigt ook de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de beste zorg voor elke kankerpatiënt. Er dreigt een situatie te ontstaan waarbij wie geld heeft, een betere behandeling of een betere levenskwaliteit kan krijgen.

De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker verzamelde in het najaar van 2015 getuigenissen om preciezer in kaart te brengen welke behandelingen en welke types zorg voor hoge kosten zorgen. De organisatie analyseerde de meldingen en bundelde haar beleidsvoorstellen in drie onderzoeksrapporten. Het laatste rapport over de kosten van implantaten en medisch materiaal, artsenhonoraria, bijvoeding en thuiszorg verscheen vandaag.

Kom op tegen Kanker pleit er niet voor om alle behandelingen zomaar terug te betalen. De kostprijs moet vergeleken worden met de meerwaarde die de zorg voor de patiënt zou leveren. Als de behandeling de genezingskansen of de levenskwaliteit verhoogt tegen een verantwoorde prijs, dan vindt de ngo een terugbetaling op z'n plaats.