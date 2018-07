Kan wandelen spierpijn door statines verhelpen?

Spierkrampen of vermoeide spieren worden vaak gemeld door statinegebruikers. Ongeveer 1 op de 5 mensen meldt dit probleem. Soms kan dit zelfs gepaard gaan met spierafbraak maar veruit in de meeste gevallen is er sprake van spierpijn zonder spierschade. Toch is deze klacht voor heel wat mensen een reden om met de medicatie te stoppen, wat natuurlijk de kans op hart-en vaatproblemen verhoogt.

Het mechanisme achter de spierpijn werd eerder al beschreven. Statines komen voor in twee in elkaar overgaande vormen in het lichaam: een gewenste, zure vorm die cholesterol effectief verlaagt, en een inactieve lactonvorm. Het is die laatste die de spierpijn veroorzaakt doordat hij de werking van de mitochondriën belemmert. Dat zijn de energiecentrales die aanwezig zijn in bijna al onze lichaamscellen. Zij zetten voeding om in biobrandstof en maken zo energie aan voor de organen en spieren. De lactonvorm grijpt in op dit proces, waardoor er spierpijn kan ontstaan die vergelijkbaar is met die na flinke lichamelijke inspanning.

Vierdaagse

Onderzoekers van de Nederlandse Radboud Universiteit voeren hier al jaren onderzoek naar en focussen zich nu specifiek op het effect dat wandelen kan hebben op de spierpijn bij statinegebruikers. Tijdens de Vierdaagse van Nijmegen- een groot wandelevenement- volgden zij wandelaars tussen 40 en 75 jaar die statines gebruiken. Bloed, urine en wangslijmvlies van de deelnemers wordt onderzocht om zo na te gaan of er bij statinegebruikers sprake is van spierschade en spierkrampen. De resultaten worden afgetoetst met een controlegroep van wandelaars die geen statine gebruiken. Daarnaast bestuderen de wetenschappers ook welke voedingssupplementen zoals Q10, eventueel een gunstig impact hebben op het ontstaan van spierklachten. De resultaten van de metingen worden in de loop van volgend jaar verwacht.