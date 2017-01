In Frankrijk gebannen vitamine D-preparaat in België niet verkocht

In Frankrijk wordt vermoed dat de manier van toediening, met een pipet, geleid heeft tot de dood van een baby. "Het onderzoek loopt nog, maar als blijkt dat de dood van het kind te maken heeft met het preparaat, dan is het door de toedieningswijze en niet door het product zelf."

Belgische ouders krijgen intussen de raad absoluut niet te stoppen met de toediening van vitamine D. "Vitamine D is essentieel voor de ontwikkeling van de allerkleinsten", zegt woordvoerster Ann Eeckhout van het FAGG. "We vragen wel op te letten bij de toediening: zorg ervoor dat de baby niet ligt, maar half zit, en let op voor mogelijke verstikking."

Uit voorzorg heeft het Franse geneesmiddelenagentschap (ANSM) een procedure opgestart die over enkele dagen moet leiden tot de opschorting van de verkoop. Een woordvoerster van producent Crinex meldt dat Uvestérol D enkel in Frankrijk te krijgen is. Op 21 december overleed een Franse baby van tien dagen nadat het het preparaat toegediend kreeg. Het kind vertoonde "tekenen van verstikking onmiddellijk nadat het het product kreeg, twee uur na de borstvoeding", aldus het ANSM.