Huisdieren welkom in Villa Samson van UZ Brussel: 'Dit is uniek in de wereld'

Sinds kort zijn voor het eerst in ons land huisdieren welkom in een ziekenhuis. In Villa Samson naast het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette kunnen patiënten met hun eigen huisdier terecht of krijgen ze dierentherapie met de inwonende honden en katten. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat een dier een belangrijke rol kan spelen in het genezingsproces.