Huiduitslag door de koude

Een zogenaamde 'koudeallergie' is een aandoening waarbij blootstelling aan vrieskou rode, jeukende huiduitslag doet ontstaan, een beetje te vergelijken met wat er zich voordoet na contact met brandnetels. Eigenlijk is het woord 'koudeallergie' geen correcte benaming omdat het niet om een echte allergische reactie gaat. Daarom spreken artsen liever over koude-urticaria. Naar schatting zou 1 tot 3 % van de bevolking aan koude-urticaria lijden.

Waardoor wordt het uitgelokt?

Zoals gezegd is de oorzaak koude. Dat kan de vrieskou buiten zijn, maar net zo goed lokaal contact met ijsblokjes, iets uit de diepvriezer nemen, blootvoets op een koude vloer lopen enz.

Ook grote temperatuurschommelingen kunnen tot koude-urticaria leiden. Zo kan uit een warm bad stappen bijvoorbeeld een reactie uitlokken.

In extreme gevallen, zoals wanneer iemand in een koud zwembad of een meer duikt, kan de reactie zich voordoen over het hele lichaam en kan de persoon die erdoor getroffen wordt het bewustzijn verliezen of in shock gaan.

Wat is de oorzaak?

De huiduitslag ontstaat door de vrijstelling van de stof histamine door bepaalde cellen in de huid die door de koude geprikkeld worden. Waarom dit gebeurt, is nog steeds niet met zekerheid geweten.

Wat zijn de verschijnselen?

Binnen een kwartier tot een half uur na de blootstelling aan koude ontstaan er typische rode bultjes of blaasjes, die soms gepaard gaan met onderhuidse zwelling. Na enkele minuten tot enkele uren verdwijnt de huiduitslag meestal spontaan.

Hoe wordt het behandeld?

Het voorkomen van koude is de belangrijkste behandeling.

Voorts krijgen deze patiënten vaak een antihistaminicum voorgeschreven om de reacties te onderdrukken.

Wat kunt u zelf doen?