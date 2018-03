Hormoonyoga: voor u getest

Hormoonyoga is in ons land nog lang niet zo bekend als andere varianten maar daar komt stilaan verandering in. Het is een bij momenten pittige en doelgerichte vorm van yoga, omdat de poses en oefeningen inwerken op je volledige hormoonstelsel. Die stoffen hebben invloed op een waaier aan lichaamsprocessen van moodswings tot rimpels. De hele oefenset lang ligt de focus op de hoofdrolspelers van onze 'hormonenproductie': de hypofyse, de eierstokken, de bijnieren en de schildklier.

Braziliaanse roots

Dat je die hormoonklieren effectief kan beïnvloeden via yoga, ontdekte de Braziliaanse filosofe, yogatherapeute en psychologe Dinah Rodrigues (91). Toen ze zelf in de menopauze belandde, bleven haar hormoonwaarden tot grote verrassing van de artsen erg hoog liggen. Zij geloofde rotsvast dat dit te danken was aan haar dagelijkse yogapraktijk en ze stelde een set samen die specifiek inwerkte op die hormoonproducerende organen.

Haar aanpak bleek succesvol want de vrouwen die deze oefenreeks volgden behielden eveneens hogere hormoonwaarden. "Hoewel de set aanvankelijk vooral bedoeld was om (pre) menopauzeklachten aan te pakken, is nadien duidelijk geworden dat ze ook voor andere hormonale klachten werkt zoals bijnieruitputting, PMS klachten, onregelmatige cyclus, verminderde vruchtbaarheid, een te traag of te snel werkende schildklier, enzovoort. Ook het libido vaart er wel bij", vertelt yogadocent en hormooncoach Ineke Van Nieuwehove die in de leer ging bij Dinah Rodrigues. "Ons lichaam en leven verandert continu. Hormonen zijn een soort boodschappersstofjes die ervoor zorgen dat ons lichaam zich constant aanpast aan al die veranderingen en zo in evenwicht blijft, of het nu over onze lichaamstemperatuur gaat, de fases in onze cyclus of voedsel dat ons lichaam binnenkomt. Zijn de veranderingen echter te ingrijpend - bijvoorbeeld door ziekte, te weinig slaap, ongezonde voeding tot chronische stress - dan is het mogelijk dat onze hormonen het niet meer kunnen bolwerken. Zo ontstaan disbalansen, met alle mogelijke klachten vandien: pms, vermoeidheid, slapeloosheid, haaruitval, enzovoort."

Hormoonverstoorders

De hormoonyoga workshop begint 's ochtends en dat is geen toeval. Het reactiveren van de hormoonklieren, zo zal ik gauw merken, geeft je hele lichaam een shot energie, waardoor je batterijen aardig opgeladen worden. Make up en sokken blijven best achterwege. "Het eerste kan werken als hormoonverstoorder. Oefenen op blote voeten zorgt dan weer voor een betere aarding", legt Ineke Van Nieuwenhove uit. Na een korte kennismaking en een introductie in de wereld van de hormonen mogen we richting de mat voor een wervelende opwarming. Vrouwen met de meest uiteenlopende achtergronden en leeftijden volgen samen met mij deze workshop. Hun vragen en verlangens schieten alle richtingen uit. Sommigen hebben heel specifieke verwachtingen zoals het aanpakken van de symptomen van een te traag werkende schildklier. Anderen hopen hier een manier te ontdekken om humeurschommelingen of opvliegers aan te pakken of zijn gewoon nieuwsgierig zijn naar de effecten van deze aparte yogavorm.

Warme buik

"We gaan het lichaam even wakker maken met een rustige opwarming, gevolgd door de echte set." De eerste oefeningen vergen al meteen concentratie en focus, voor wie zoals ik geen yoga-ervaring heeft. Ik struikel al meteen bij de Bastrikha, een krachtige buikademhaling, waarbij je bij het inademen de buik laat uitzetten en bij het uitademen die actief intrekt terwijl je borstkas onbewogen moet blijven. Beeld je in dat je krachtig ademt als een blaasbalg, helpt Ineke ons op weg. Die tip werkt wonderwel maar ik moet me blijven concentreren op mijn ritme of ik dreig telkens te vervallen in de omgekeerde beweging. Coach Ineke gaat bij alle deelnemers langs tot iedereen het te pakken heeft. Het is dan ook een van de basistechnieken die bij tal van oefeningen zal terugkeren. De Bastrikha alleen al zorgt voor een goed geactiveerd metabolisme (ideaal dus voor iedereen met spijsverteringsproblemen) en een warme buik, je eigen mini-open haard. Dan volgt de rest van de warm-up: schouders, knieën, heupen worden losgemaakt. Van de speelse Samba oefeningen en de flying hairs -waarbij je je haren los mag schudden - krijg je vanzelf een glimlach op je gezicht en ik zie hetzelfde gebeuren bij mijn buurvrouwen. Dit voelt gewoon goed! We zijn er helemaal klaar voor.

Leren visualiseren

Ineke neemt voor elke reeks oefeningen uitgebreid de tijd om te tonen wat de precieze bedoeling is en om variaties of hulpmiddelen aan te brengen, zoals een riem om je voet bij te trekken, een kussen of een stoel ter ondersteuning. Het maakt sommige uitvoeringen wat minder intens , maar wel haalbaar voor iedereen en nog voldoende effectief. Via poses met soms onuitspreekbare namen zoals Janushirshasana prikkelen we in het eerste deel de linker - en rechtereierstokken. Naast ademhalingstechnieken komen er nu ook zogeheten visualisaties bij kijken. Voor yoga 'dummies' is dat toch even wennen. Dit houdt in dat je je tijdens de oefening ook concentreert op je inwendige energie en die in gedachten laat stromen naar de eierstokken. De eerste keren vraag ik me af hoe ik iets in mezelf moet sturen dat ik eigenlijk niet kan zien laat staan voelen maar na een paar keer proberen en er gewoon voor gaan, heb ik de indruk dat ik toch een en ander gewaarword. Wanneer er na de middag gelijkaardige visualisaties volgen richting schildklier en hypofyse, struikel ik hier al een stuk minder over. Dan volgen er nog enkele oefeningen met beloftevolle namen zoals de 'Five waves of beauty' gericht op het stimuleren van je haar en gezichtshuid.

Eeuwige jeugd

De poses variëren voor mij van zeer haalbaar, zelfs aangenaam tot enkele behoorlijk lastige zoals de laatste reeks in kaarshouding die je toch enkele minuten moet aanhouden. Als kind stond ik ooit dagelijks op mijn hoofd maar vandaag valt het me loodzwaar om niet in te zakken na 30 seconden. "Die inversie houding vinden veel mensen de minst aangename maar het is nodig om die toch een tijdje (drie minuten) vol te houden om zo het beoogde effect , extra bloedtoevoer naar je hersenen, te krijgen. Doordat veel volwassenen deze houding verleerd zijn, is het opnieuw wennen, maar na een paar keer oefenen, vlot dat wel", moedigt Ineke Van Nieuwenhove de groep aan. "En denk eraan, dames, ook je gelaat wordt goed doorbloed: excellent voor de huid en een gezonde blos! Dit is dé houding voor een eeuwige jeugd!" Tussen de oefeningen door zijn er rustpauzes waarbij je alle indrukken kan laten bezinken bij een tasje thee terwijl coach Ineke de werking van onze hormonen gedetailleerd uit de doeken doet.

"Wie kampt met hormonale klachten, doet de set best dagelijks of minimum 4 keer per week. Eens je hem onder de knie hebt, neemt hij ongeveer 30 minuten in beslag. In het begin kan hormoonyoga soms de klachten wat verergeren, maar dat is tijdelijk omdat je hormoonklieren door de yoga enorm ge(re)activeerd worden. Na een maand goed oefenen is je hormoonbalans hersteld en zullen je klachten afnemen of verdwijnen. En dan zul je hormoonyoga niet meer willen missen! Ik merk het bij mezelf wanneer ik tijdens de zomer mijn 'yogapauze' inlas: mijn lichaam begint dan echt te snakken naar de oefeningen." Aan het einde van zo'n dagje proeven van hormoonyoga ben ik uitgeput terwijl ik tegelijk van alles voel tintelen in mijn buik en hoofd. Zouden mijn indommelende 'hormoonfabriekjes' de boodschap al begrepen hebben? De volgende dag sleep ik me alvast niet meer uit bed. Nu nog een manier vinden om hier een wekelijkse routine van te maken.

