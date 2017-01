Hoe overleef je de nieuwjaarsrecepties?

Na de feestdagen, die traditiegetrouw gepaard gaan met rijkelijke maaltijden en op tijd en stond een borrel, staat de broekriem meestal een gaatje losser. Dat is niet erg, maar het is nu wel tijd om op de rem te gaan staan voor het verder uit de hand loopt. Dan past zo'n nieuwjaarsreceptie eigenlijk helemaal niet in je plannen, denk je. Maar dat hoeft niet. Als je het begrip 'receptie' loskoppelt van eten en drinken, ben je al een heel eind. Verheug je op het bijpraten met al die mensen die je al een poos niet hebt gezien en maak de rest bijzaak.

Geen honger

Een belangrijke voorwaarde om je aan dit goede voornemen te houden, is ervoor te zorgen je niet met honger naar een nieuwjaarsreceptie gaat. Als je maag knort, zijn die schalen met hapjes extra verleidelijk en heb je voor niemand anders oog dan voor de kelner. Lunch met een goed gevulde soep, maaltijdvervanger of salade, dan kun je zonder veel problemen op de receptie een extraatje nemen. Bijvoorbeeld enkele (twee of drie!) toastjes met vis of vlees.

Geniet met mate

Nu we het toch over hapjes hebben, die zijn er meestal in overvloed op de nieuwjaarsrecepties. Vaak stoppen we al deze dingen gedachteloos in onze mond, simpelweg omdat ze voor je neus staan of omdat de kelner ze zo vriendelijk keer op keer komt aanbieden. Maar wat vind je nu echt lekker? Probeer je te beperken tot twee hapjes die je dan ook heel bewust proeft. En daarna vriendelijk doch volhardend de rest van de hapjes afslaan.

Eén glaasje mag

Tja, alcohol, wat moeten we daar nog over zeggen? Dat alcohol loze calorieën zijn en dat je met een paar borrels op nonchalanter met eten omgaat, dat weet je al. Maar weten is niet hetzelfde als doen. En een glaasje is natuurlijk gezellig. Probeer het daarom bij dat ene glaasje te houden en neem voor de rest water. Waarschijnlijk moet je nog naar huis met de auto en het is ook beter voor je lever.

Voorzie een noodpakket

Loopt de receptie uit en is het eigenlijk tijd voor het avondeten? Dan is het verleidelijk om je honger te stillen met een paar extra hapjes of om onderweg te stoppen voor een snelle snack. Dit kun je vermijden door een noodpakketje in je tas of in de auto te leggen. Een appel, een klein bakje ongeroosterde noten en in ieder geval een flesje water stillen je eerste honger. Zo kan je de weg naar huis 'veilig' afleggen en heb je thuis de rust om een lichte maaltijd te maken in plaats van een driedubbele boterham met choco.