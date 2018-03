Hoe je darmbacteriën je gezond houden

Er leeft meer in je dan je vermoedt. "Ieder van ons telt naar schatting tien keer meer bacteriën dan menselijke cellen. We zijn dus eigenlijk in de minderheid in ons eigen lichaam. Die miljarden onzichtbare gasten - de darmbiota - concentreren zich vooral in onze dikke darm. Net als onze vingerafdruk is ook ons microbioom uniek", vertelt Tom Van de Wiele, professor microbiële ecologie en technologie (UGent), die onderzoek voert naar de rol van darmbacteriën bij het opnemen van voeding.

...