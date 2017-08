Hoe herken je een magnesiumtekort en wat kan je eraan doen?

Het mineraal magnesium is misschien niet erg bekend, maar het is bij veel lichaamsprocessen betrokken. Het is nodig voor de aanmaak van hormonen, helpt bij de opbouw van spieren en botten en zorgt voor ontspanning van spieren en zenuwen. Het wordt daarom ook wel het 'antistressmineraal' genoemd.

Bloeddruk

Magnesium ondersteunt de energiestofwisseling en de geestelijke gezondheid en is van belang bij de overdracht van zenuwprikkels. Het speelt een belangrijke rol bij de regulering van de bloeddruk, het cholesterolgehalte en de bloedsuikerspiegel.

Volgens recente onderzoeken is magnesium ook essentieel voor de werking van het geheugen, vooral op latere leeftijd. Uit ander onderzoek komen aanwijzingen dat magnesium diabetes type 2 kan helpen voorkomen.

Uiteenlopende klachten

Doordat magnesium aan de basis staat van honderden biochemische processen in het lichaam, kan een tekort aan het mineraal ook leiden tot veel uiteenlopende klachten. De meest voorkomende zijn: spierkrampen (meestal in kuiten of nek) of gespannen spieren, maar ook spierzwakte, lusteloosheid, menstruatiepijn, PMS, geprikkeldheid, een laag libido, migraine, koude handen en voeten en zenuwachtigheid.

Bij een groot en langdurig tekort aan magnesium kan er sprake zijn van hartkloppingen, spasmen, spijsverteringsproblemen, een spastische darm, chronische vermoeidheid, angst, postnatale depressie, overgevoeligheid, astmatische klachten en allergieën, depressiviteit, slapeloosheid en versnelde botontkalking bij vrouwen na de overgang.

Hoeveel nodig?

Hoeveel magnesium heb je nodig? De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) bedraagt 330- 480 milligram voor vrouwen en 420-480 mg voor mannen.

De Gezondheidsraad stelt dat een magnesiumtekort niet vaak voorkomt, omdat het mineraal in veel levensmiddelen zit, zoals groene groenten, granen en noten. Toch zijn er redenen om te twijfelen of je inname van magnesium voldoende groot is.

Te weinig

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) meldt dat zeker 20 procent van de volwassenen in West-Europa de dagelijks benodigde inname niet haalt. Volgens onderzoekers in de VS krijgt ruim 60 procent van de Amerikanen te weinig magnesium.

Ongezond eten is de belangrijkste oorzaak van een tekort. Voeding op basis van veel geraffineerde koolhydraten, zoals witmeelproducten, bevat nauwelijks magnesium.

Wie bloot staat aan veel stress is grootverbruiker van het mineraal. Dat geldt ook voor mensen die dagelijks zwaar lichamelijk werk verrichten of vaak intensief sporten. De anticonceptiepil en ook sommige medicijnen, zoals maagzuurremmers, kunnen voor een slechtere opname of verhoogde afvoer van het magnesium zorgen.

Calcium

En dan is er nog calcium, een mineraal dat op een veelzijdige manier samenwerkt met magnesium. De twee hebben elkaar hard nodig voor een goede werking. Van calcium krijgen we meestal genoeg binnen, voornamelijk dankzij zuivelproducten. Maar een teveel aan calcium zet een rem op de goede werking van magnesium.

Tekort of niet?

Hoe weet je nu of je een tekort aan magnesium hebt? Vermoed je dat je een of meerdere ernstige symptomen van een tekort hebt, overleg dan met je arts. Met een test die de bloedwaarde en de celwaarde meet, is een magnesiumtekort goed vast te stellen.

Heb je klachten die op een tekort kunnen wijzen, kijk dan ook eens kritisch naar je leefstijl en dagelijkse voeding. Gebruik je veel witmeelproducten en suikerrijk voedsel, eet je weinig groenten? Dan is de kans groot dat je kampt met een (licht) tekort.

Met meer groene groenten, bonen, peulvruchten, bananen, volkoren granen, pure chocolade en vooral noten kun je je inname van magnesium verbeteren. Cashewnoten, amandelen en pinda's bevatten veel magnesium, en ook pindakaas is een goede leverancier.

Supplement

Je lichaam neemt magnesium het beste op uit voeding. Eventueel kun je tijdelijk als aanvulling magnesiumpillen slikken om te kijken of je klachten verminderen. Magnesiumcitraat wordt meestal het beste opgenomen. Let goed op de maximaal veilige dosis van 250 milligram magnesium per dag!

Als je te veel slikt, krijg je dunne ontlasting of diarree. Een langdurige flinke overdosis kan uiteindelijk leiden tot hartritmestoornissen.

Bron: Gezondheidsnet.nl