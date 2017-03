Hoe bescherm je je effectief tegen de zon?

Het netwerk van Europese dermatologen wil met de nieuwe campagne mensen bewust maken van de gevaren van zonnekloppen. Hoewel ruim 9 op de 10 Belgen die risico's kennen, beschermt amper 6% zich het hele jaar door. Daarmee scoren we nog slechter dan de gemiddelde Europeaan, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Euromelanoma bij ruim 13.000 Europeanen.

Belgen beschermen zich op uiteenlopende wijze tegen zonnestralen. Zo'n 66% smeert zonnecrème op lichaamsdelen die worden blootgesteld aan de zon, een even groot aantal draagt een zonnebril met UV-filter en gebruikt speciale zonbescherming voor het gezicht. Ongeveer 4 op de 10 Belgen probeert in de schaduw te blijven tussen 10 en 14 uur.

Naar textiel grijpen we veel minder om ons te behoeden voor zonschade. Ongeveer een derde draagt consequent een pet - wat minder goed bedekt- of een breedgerande hoed- wat een betere optie is. Naar speciaal behandelde UV kleding, grijpen we dan weer veel minder. Amper 7 % kiest voor een shirt op basis van UV resistente stoffen.

Katoen en nylon

Deze stoffen maken nochtans wel een groot verschil als het op UV bescherming aankomt. Textiel professor Lieva Van Langenhove (UGent) : "Mensen denken vaak dat een gewoon T-shirt dragen wel volstaat als UV-protectie maar dat klopt niet. Veel hangt af van het soort textiel, het materiaal, de kleur, de eventuele schade of de vochtigheid van de stof. Die bepalen grotendeels of een kledingstuk veel UV licht doorlaat waardoor je huid dus kan verbranden, of dat het UV licht net wordt geabsorbeerd of gereflecteerd. Zo absorberen en beschermen lycra, nylon en polyester stoffen veel beter dan gebleekt katoen. Ook donkere kleuren zijn een betere keuze voor wie een dagje buiten doorbrengt, al druist dat een beetje in tegen de typische lichtere kleuren in de zomercollecties. Wil je zelf checken of je shirt veel UV doorlaat, hou het dan even tegen het licht en kijk of het fel doorschijnt. Hoe doorzichtiger, hoe minder protectie."

Wie op zeker wil spelen, smeert best ook de schouders in onder zijn shirt. Die staan immers het meest bloot aan UV-straling.

Huidkanker

Overdreven blootstelling aan de zon blijft een van de voornaamste oorzaken van maligne melanoom, de meest gevaarlijke vorm van huidkanker, die ook in ons land aan een explosie toe is. Elk jaar komen er zo'n 32 000 nieuwe gevallen bij. Specialisten voorspellen dat dit aantal de komende 20 jaar zal verdriedubbelen. Dat is het resultaat van een al te zonnig maar onbeschermd verleden waardoor heel wat mensen teveel zonschade hebben opgelopen en gecumuleerd. Voorkomen is de beste preventie, maar er snel bij zijn, is even belangrijk.

Tijdens de jaarlijkse preventieweek van 8 tot 12 mei kan je je huid gratis laten onderzoeken. Inschrijven vooraf is wel nodig en kan alleen online via www. euromelanoma.org