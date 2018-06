Hierdoor krijg je opgezette voeten

Als de bloedvaten in uw benen het bloed niet goed afvoeren richting uw hart, krijgt u oedeem, ook wel vochtophoping of waterzucht genoemd. Door de zwaartekracht zakt het overtollige vocht naar beneden. Het hoopt zich vooral op in het onderlichaam. Zo krijgt u gezwollen voeten, enkels en soms ook opgezette benen.

Krappe schoenen

U merkt gemakkelijk of u hier last van heeft: uw schoenen knellen en u ziet dat uw enkels dikker zijn dan anders. Duwt u met een vinger in uw been, dan blijft er een putje staan. Ook uw vingers kunnen opzwellen. Het is niet pijnlijk en de volgende dag is de zwelling weer verdwenen.

Veel mensen krijgen dikke voeten en enkels in de zomer. Uw lichaam kan de warmte dan niet goed kwijt en houdt meer vocht vast. Lang wandelen of juist zitten, bijvoorbeeld tijdens een verre vliegreis, kan uw voeten doen opzwellen. Overgewicht vergroot het risico op dikke voeten. Daarnaast hebben sommige vrouwen er last van door de anticonceptiepil of vlak voor de menstruatie. Veel medicijnen hebben opgezette voeten en enkels als bijwerking.

Tips bij warm weer

Wat helpt er tegen dikke voeten en enkels? Drink voldoende water. Bewegen is goed voor de doorbloeding en stimuleert de spieren in de benen, waardoor het vocht kan afnemen. Sta regelmatig op en wandel wat rond als u een vliegreis maakt. Zout eten zorgt ervoor dat u vocht vasthoudt, dus probeer minder zout binnen te krijgen. Daarnaast kan het helpen om uw voeten wat hoger te leggen.

Heeft u langdurig gezwollen voeten of benen, dan kan er meer aan de hand zijn.

Zwangerschapsvergiftiging

Gezwollen voeten zijn een veelvoorkomende, onschuldige zwangerschapskwaal. Bent u zwanger en heeft u naast dikke enkels ook hoofdpijn, pijn in de bovenbuik, bent u misselijk en ziet u sterretjes? Dan kan er sprake zijn van zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie). Dit is een combinatie van een hoge bloeddruk en te veel eiwit in de urine. Het doet zich meestal voor na de 24e week van de zwangerschap. Neem altijd contact op met uw huisarts of verloskundige als u deze symptomen heeft.

Verstuikte enkel

Een blessure aan uw voet of enkel kan ook tot zwelling leiden. Verstapt u zich en klapt uw voet naar binnen, dan kunnen de enkelbanden uitrekken of inscheuren. Door zo'n verstuiking wordt de enkel in korte tijd dik. Leg de enkel hoog en koel deze met een ice pack. Kunt u amper nog vier stappen lopen? Dan heeft u misschien iets gebroken en moet u naar de dokter. Ook als de pijn en zwelling na vier dagen nog niet afgenomen is, is een bezoek aan de huisarts aan te raden.

Slecht werkende aderen

Als uw aderen niet goed functioneren, neemt de druk erin toe waardoor er vocht door de aderwand 'lekt'. Dit leidt tot vocht in de benen. In het begin heeft u vooral 's avonds opgezette enkels. Verslechteren de aderen nog meer, dan blijven uw enkels en onderbenen de hele dag gezwollen. Medicijnen helpen niet, de behandeling bestaat uit zwachtels die de zwelling verminderen en de benen omhoog leggen. Daarnaast is regelmatig bewegen belangrijk. Zijn de benen weer geslonken, dan kunt u elastische steunkousen gaan dragen.

Ontstekingen

Patiënten met zenuwschade als gevolg van diabetes of andere problemen met de zenuwen in de voeten zijn gevoeliger voor infecties aan de voeten. Bovendien voelen zij een wondje vaak niet. Een ontstoken voet kan opzwellen. Als u diabetes heeft, is het daarom belangrijk om dagelijks uw voeten te controleren op blaren, wondjes, verkleuring en zwelling. Regelmatig een pedicure met de aantekening 'Diabetische Voet' bezoeken, helpt voetproblemen voorkomen. Met een ontsteking of wondje dat maar niet geneest, kunt u bij de huisarts terecht.

Trombose

Een bloedpropje in een ader in uw been kan ervoor zorgen dat uw bloed niet meer goed terugstroomt richting het hart. Het been wordt dan vaak ineens of binnen een paar dagen dik, warm, pijnlijk, rood en glanzend. Dit heet een trombosebeen. Zo'n bloedprop is heel gevaarlijk, want het kan los schieten en vervolgens in uw hart of longen vast komen te zitten. Met een echo kan een arts vaststellen of u een trombosebeen heeft. U krijgt dan antistollingsmiddelen en uw been wordt ingezwachteld.

Hart-, lever- of nieraandoening

Soms zijn gezwollen voeten of enkels het gevolg van een aandoening aan het hart, de lever of de nieren. Heeft u langdurig dikke voeten of enkels en is dat niet te wijten aan een van de bovengenoemde oorzaken? Raadpleeg de huisarts. Hij of zij kan een aandoening uitsluiten of besluiten om u bijvoorbeeld plastabletten voor te schrijven.

Bron: Plusonline.nl