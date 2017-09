Hier zitten de meeste bacteriën op

1. Toetsenbord

Een Brits onderzoek onderstreepte in 2008 dat op en in een toetsenbord gemiddeld 400 keer méér bacteriën zitten dan op een toiletbril. Volgens de onderzoekers ontstaat de vervuiling van de toetsenborden door eten bij de computer. En door met ongewassen handen na toiletbezoek weer achter de computer te gaan zitten.

2. Tandenborstel

Omdat een tandenborstel meestal in een warme omgeving (de badkamer) staat, kunnen bacteriën er prima gedijen. Bovendien staan tandenborstels vaak in een beker naast elkaar, zodat kwalijke 'kruisbestuivingen' schering en inslag zijn.

3. Handdroger

De warme lucht uit heteluchtdrogers is de perfecte verspreider voor bacteriën en virussen. Velen geloven dat de warme lucht kiemen juist doodt. Helaas, de lucht is daar niet warm genoeg voor.

4. Make-upspullen

Bacteriën kunnen perfect overleven in make-upspullen, zoals bijvoorbeeld mascara. Vooral gevaarlijk omdat deze spullen in de meeste gevallen in rechtstreeks contact komen met het oog. Dit kan leiden tot ernstige infecties.

5. Mobieltje

Ook de mobiele telefoon is een broeihaard van bacteriën, zoals stafylokokken. Besmetting wordt bevorderd doordat de gsm vaak in contact komt met de mond.

6. Beddengoed

Je beddengoed is een paradijs voor mijten, bacteriën en virussen. Kussenslopen, dekens of dekbedden moeten daarom regelmatig verschoond en gelucht worden. Maar... ook het matras en de kussens kun je het beste regelmatig (chemisch) laten reinigen.

7. Slippers

Uit Amerikaans onderzoek bleek dat er na vier dagen rondlopen in New York zo'n 18.000 bacteriën op de slippers zaten. Na drie maanden bevat 93 procent van de slippers bacteriën van uitwerpselen en 20 procent de E. coli bacterie. De meeste bacteriën zijn overigens onschuldig.

8. Afstandsbediening

Onderzoek wees al uit dat de afstandsbediening in hotels zowat de grootste bron van infecties is. Dit toestel wordt namelijk zelden gereinigd. Maar ook thuis zijn op de afstandsbediening genoeg ziekteverwekkers te vinden.

