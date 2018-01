Het Ventiel krijgt Europese erkenning voor omgang met personen met jongdementie

Voor wie getroffen wordt door jongdementie, dreigt het sociale isolement. Het Ventiel in Harelbeke gaat daar tegenin door personen met jongdementie samen te brengen met buddy's en activiteiten te organiseren waaraan zij samen kunnen deelnemen. Belangrijk daarbij is dat ze niet als passieve ontvangers van zorg worden benaderd, maar zeggenschap krijgen over hun eigen situatie.

Deze aanpak krijgt erkenning als goede praktijk op Europees niveau met de EFID-prijs. Het European Foundations' Initiative on Dementia rijkt deze prijs uit aan Het Ventiel en elf andere projecten verspreid over Europa - Het Ventiel is de enige Belgische laureaat. Zij werden geselecteerd uit negentig kandidaten en ontvangen elk een prijs ter waarde van 9.000 euro. Het is de bedoeling de verspreiding van hun goede aanpak aan te moedigen in heel Europa.

Deze editie van de EFID-prijzen draagt de titel 'De expertise van mensen met dementie naar waarde schatten' en bekroont het werk van de twaalf organisaties omdat ze de autonomie, de waardigheid en het recht op zelfbeschikking van mensen met dementie respecteren. In de communicatie over al deze initiatieven wordt in de eerste plaats beklemtoond hoe belangrijk het is om te luisteren naar de stem van mensen met dementie om hun expertise te kunnen benutten. Tijdens het traject van de betrokken personen kan dit wijzigende vormen aannemen, maar het blijft altijd even waardevol om dit te doen.

Het European Foundations' Initiative on Dementia is een samenwerkingsverband van de Koning Boudewijnstichting (BE) met The Atlantic Philanthropies (IE), Fondation Médéric Alzheimer (FR), Robert Bosch Stiftung (DE) en Genio Trust (IE) in het kader van het Netwerk van Europese Stichtingen NEF.

Een themabos rond jongdementie

Wie Het Ventiel wil steunen kan dat tijdens de Warmste Week van Studio Brussel via onder meer de actie van Lozer Lodge for life. Lozer Lodge for life wil een Themabos rond Jongdementie, het Bi-Ventielbos, op te richten. Dit ten voordele van VZW Het Ventiel en met de bedoeling om de thematiek Jongdementie permanent onder de aandacht te houden.

Jongdementie is een heel ingrijpende ziekte die mensen overvalt in de fleur van hun leven. Veel dingen lukken niet meer, mensen raken stilaan in een sociaal isolement. Het bos wordt ontworpen door een tuin en landschaparchitect. Via een themabos wil men letterlijk en figuurlijk zuurstof geven aan jonge mensen met dementie. Het bos zal toegankelijk zijn voor info-momenten over de ziekte. Verder wil men er activiteiten organiseren voor en door mensen met jongdementie. Individuele boodschappen, foto's, getuigenissen, boodschappen krijgen hun plek in het bos.

Het Ventiel VZW, een buddywerking voor mensen met jongdementie brengt zuurstof in het leven van mensen met jongdementie en hun omgeving. Men focust op wat wèl kan en biedt de mensen met jongdementie nieuwe uitdagingen, nieuwe perspectieven aan zoals paardrijden, schilderen, beeldhouwen, zeilen...De twinkel in de ogen van de mensen met jongdementie is het mooiste bewijs dat het werkt.

Een boom kopen voor het Bi-Ventielbos kost € 25. Meer info vind je hier