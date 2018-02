Helpt gelaatsyoga tegen rimpels?

Je wangspieren verstrakken, je oogleden verzachten en die ongewenste rimpels vlak trekken door dagelijks je gezicht een work-out te geven. Als natuurlijk en goedkoop alternatief voor klassiekers als botox en fillers klinkt dat goed in de oren. Een Amerikaanse professor dermatologie nam de proef op de som en zette 27 dames tussen 40 en 60 jaar aan de gelaatsyoga. De vrouwen kregen de opdracht om 8 weken lang dagelijks een half uurtje gelaatsversterkende oefeningen uit te voeren, gevolgd door 12 weken tijdens dewelke ze diezelfde set om de andere dag uitvoerden. Om ervoor te zorgen dat ze de oefeningen correct beheersten, hadden de vrouwen vooraf een workshop gelaatsyoga gevolgd. Bedoeling was om uit te maken of het rekken en versterken van de gelaatsspieren nuttig was om het gelaat te verstrakken en meer tonus te geven.

Voor en na

Om de resultaten van al die inspanningen objectief te laten beoordelen, liet de onderzoeker onbewerkte voor en na foto's van de deelnemers zien aan een groep dermatologen. Zij merkten op dat de vrouwen vollere bovenste en onderste wangen hadden gekregen en ze schatten de vrouwen op de 'na' foto's beduidend jonger dan op hun startfoto. De geschatte gemiddelde leeftijd was met zo'n 3 jaar gedaald, zo staat te lezen in het onderzoek dat gepubliceerd werd in het vakblad Jama Dermatology.

Ook de vrouwen zelf toonden zich opgetogen over hun frissere uiterlijk aan het einde van de test. Toch behoeden de onderzoekers zich voor al te grote conclusies. Professor Murad Alam noteert vooral dat gelaatstraining in staat blijkt om bij bepaalde vrouwen zichtbare tekenen van veroudering in het gezicht te verzachten. En dat zonder invasieve of cosmetische ingreep. Deze resultaten vragen echter om bevestiging in een grotere studie met meer deelnemers. Zo is het ook nog niet duidelijk hoelang de jongere uitstraling aanhoudt, hoe frequent je moet oefenen en ... of het ook werkt bij mannengezichten.