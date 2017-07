Hartziekten voorkomen met één pil

"Het bijzondere aan deze cardiovasculaire polypill is dat ze drie verschillende componenten bevat die de meeste hartpatiënten - mensen die al een hartinfarct of hartoperatie hebben gehad dig hebben: een bloeddrukverlager (ACE-inhibitor), een statine om het LDL-cholesterol te doen dalen en een aspirine die een bloedverdunnend effect heeft. Het is een jarenlange zoektocht geweest om die drie middelen eindelijk samen te brengen in een stabiele vorm, die even goed werkt als wanneer de medicijnen afzonderlijk worden ingenomen", legt cardioloog dr. C...