Haaruitval treft ook vrouwen

Bijna 40% van de vrouwen krijgt vroeg of laat te maken met ongewone haaruitval, die al dan niet zichtbaar is. Hoe komt dat? En is er iets aan te doen? We vroegen het aan dr. Ornella Accaputo, dermatoloog en haarspecialist van het Erasmusziekenhuis (ULB) in Brussel.