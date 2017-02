Griep zet opmars voort

De eerste week van februari werd gekenmerkt door een nieuwe forse toename van de griepactiviteit in heel België. De intensiteit van de griepepidemie is reeds hoger dan de piek van vorig jaar (734), maar blijft voorlopig nog binnen de gemiddelde waarden, aldus het WIV. De opmars zet zich door in alle leeftijdscategorieën. De situatie in België is, met een vertraging van enkele weken, nu vergelijkbaar met die van onze buurlanden.

Ook voor de andere acute luchtweginfecties (zoals sinusitis, faryngitis, bronchitis of oorontsteking) is het aantal raadplegingen bij de huisarts toegenomen. Vooral jonge mensen zijn het slachtoffer van deze infecties.

Het WIV heeft vorige week 32 respiratoire stalen bij patiënten vanuit de peilpraktijken ontvangen, een netwerk van 130 huisartsen geografisch verspreid over heel België. Er waren 27 positieve stalen voor het griepvirus, met andere woorden 84 pct van alle geanalyseerde stalen.