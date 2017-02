Griep effent het pad voor longontsteking

Griepepidemie

Gemiddeld worden elk jaar 500.000 Belgen getroffen door een griepsyndroom. Een sterke griepepidemie zoals dit jaar treft ongeveer 10% van de bevolking (1.100.000 op 11 miljoen inwoners).*

Griep tast ook de afweer aan, waardoor het de weg vrijmaakt voor andere bacteriën. Gemiddeld ontwikkelt 1 op de 1.000 grieppatiënten complicaties waarvoor een ziekenhuisopname vereist is.*

Uit verschillende studies blijkt namelijk dat de aanwezigheid van het griepvirus een voorloper is van longontsteking door pneumokokken. Een gevolg van een stijgend aantal pneumokokkenpatiënten is een verhoogde druk op de ziekenhuizen. De Belgische ziekenhuisbedden liggen overvol door de griepepidemie en de daaraan gepaarde stijging van andere besmettingsziekten, zoals pneumokokkenlongontsteking. "De Belgische ziekenhuizen liggen overvol doordat het aantal patiënten met een luchtweginfectie (oa. longontsteking,...) zo sterk gestegen is", verklaart Dr. Van Bleyenbergh, pneumoloog aan UZ Leuven.

Risicopatiënten

Jaarlijks sterven er in Europa zo'n 120.000 mensen aan een longontsteking**. In Europa is 'een buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking' de meest voorkomende doodsoorzaak door een infectie. De kans op een longontsteking door pneumokokken neemt toe met de leeftijd omdat het immuunsysteem verzwakt. Vooral rokers, personen met een chronische ziekte van het hart en de longen of met een verminderde weerstand lopen een groter risico op een pneumokokkenlongontsteking. Maar iedereen kan de ziekte oplopen, ook de mensen die er een gezonde levensstijl op na houden.

Vaccinatie kan nog steeds

Vaccineren tegen griep is te laat, maar een vaccin dat tegen pneumokokkenlongontsteking beschermt, is het hele jaar door zinvol. Bijna 8% van de ernstige longontstekingen veroorzaakt door pneumokokken zijn uitgelokt door de griep. Om te voorkomen dat griep leidt tot een ernstige longontsteking door pneumokokken, bestaan er verschillende vaccins.

"Een longontsteking door pneumokokken kan leiden tot een ziekenhuisopname en langetermijncomplicaties zoals een algemene verzwakking en een verhoogde mortaliteit. Zeker voor de risicogroepen is het raadzaam om zich te laten vaccineren tegen pneumokokkenlongontsteking", vertelt Dr. Van Bleyenbergh, pneumoloog aan UZ Leuven. "Meer vaccinaties bij risicogroepen kan het aantal zieke personen verminderen en zo de druk op de ziekenhuizen tijdens het griepseizoen verlichten en de patiënten een hele hoop last met hun gezondheid besparen."

* cijfers Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

** cijfers Eurostat

