Google laat 20 miljoen muggen los om ziektes te bestrijden

De eerste groep muggen werd vrijdag al vrijgelaten in Fresno County, waar de denguemug in 2013 voor het eerst werd gesignaleerd. In de loop van twintig weken lossen de onderzoekers er steeds 1 miljoen muggen. Omdat het over mannelijke exemplaren gaat, bijten ze niet. Het is de eerste keer dat een dergelijk experiment - dat overigens de goedkeuring heeft van het milieuagentschap EPA - op zo'n grote schaal wordt uitgevoerd.

De insecten werden door een door Verily speciaal ontwikkelde robot gekweekt en met de voor mensen ongevaarlijke bacterie Wolbachia besmet. Die maakt mannelijke muggen steriel. Omdat die niet in staat zijn om met vrouwelijke wilde muggen te kweken, hopen de onderzoekers om de denguemuggenpopulatie te doen afnemen.

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om met de nieuwe robot van Verily op zeer korte tijd enorm veel steriele muggen te kweken. Die kunnen dan worden ingezet in door denguemuggen geplaagde gebieden om epidemieën te voorkomen.

Verily is van plan om later dit jaar ook een gelijkaardig experiment in Australië uit te voeren, om aan te tonen dat de aanpak ook werkt in andere omgevingen, klinkt het. (