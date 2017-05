Gids helpt mensen met een beperking de juiste formule voor inclusief wonen te vinden

Toen het centrum voor mensen met een mentale beperking waar zijn dochter Nathalie verbleef, naar een nieuwe, landelijke en geïsoleerde locatie verhuisde, wist haar vader dat het anders moest. "Ik wilde een woonst waar Nathalie contact zou hebben met de gemeenschap," zegt hij. Geïnspireerd door een ander inclusief woonproject kochten hij en zijn vrouw samen met vier ouderparen een woning, waar hun dochters nu met begeleiding samenwonen.

Steeds vaker zoeken mensen met een handicap of ouders van een volwassen kind met een handicap een eigen woonoplossing, los van instellingen of het ouderlijk huis. Kleinschalig, geïntegreerd in dorp of stad, met de klemtoon op autonomie en participatie. Samen met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) maakte de Koning Boudewijnstichting een gids die mensen met een beperking of hun ouders helpt de juiste vragen te stellen, interessante (gespreks)partners te vinden en de sterkten en zwaktes van verschillende woonformules te evalueren.

Een betaalbare, veilige en aangepaste woning vinden of zelf realiseren, met voldoende ondersteuning in de buurt en de mogelijkheid om deel te nemen aan het maatschappelijk leven, is niet evident. Toch zien we in heel België sinds enkele jaren steeds meer initiatieven die, al dan niet met ondersteuning van de overheid, een kleinschalige oplossing organiseren.

De gids geeft niet alleen twaalf voorbeelden van dergelijke woonprojecten in de verschillende Gewesten, hij begeleidt geïnteresseerden ook bij hun zoektocht naar of bij de realisatie van een woonproject. Zo kunnen mensen met een handicap wonen waar ze willen, met wie ze willen en hoe ze willen. Ga je voor een bestaande formule of creëer je een eigen oplossing? Hoe breng je financiële middelen bijeen? Waar vind je partners? Hoe pak je het dagelijks beheer van een woonproject aan? Voor deze vragen biedt de gids nuttige denksporen.

De gids 'Handicap & Wonen. Vind of creëer een inclusieve woning in België' past in de reeks eerstelijnspublicaties die de Koning Boudewijnstichting en Fednot samen uitgeven. Hij kan gratis worden gedownload via de website van de Fednot: https://www.notaris.be/nieuws-pers/brochures of via de website van de Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be De gids kan ook (samen met andere eerstelijnsgidsen) gratis worden besteld via publi@kbs-frb.be of 02-500 4 555.