Gentse wetenschappers nemen belangrijke horde in bestrijding allergieën

De studie, gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications, biedt veel potentieel om op termijn nieuwe anti-allergietherapieën uit te werken.

Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan veelvoorkomende allergieën, van lichte astma tot zware vormen van eczeem. Hoewel de precieze oorzaken nog niet duidelijk zijn, gaat het wellicht om een combinatie van erfelijke en omgevingsfactoren.

Sommige behandelingen kunnen de symptomen wel verlichten, maar een echt geneesmiddel bestaat nog niet.

Werking van 'sleuteleiwit' blokkeren

Omdat ziektes op moleculair niveau onderzoeken een complexe aangelegenheid is, bundelde professor Savvas Savvides van het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek de krachten met onderzoekers van VIB, UGent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en zelfs Peruviaanse en Franse universiteiten. Samen onderzochten ze hoe het 'sleuteleiwit' TSLP inwerkt op twee andere eiwitten ter hoogte van het oppervlak van cellen.

Prof. Savvas Savvides (VIB-UGent): "Voor de allereerste keer verkregen we gedetailleerde beelden van de mechanismes achter TSLP. Zo zagen we hoe het een eiwitcomplex vormt op celoppervlakken, wat allergische reacties zoals astma en eczeem veroorzaakt. Het gaat om een baanbrekende ontdekking, want tal van academici buigen zich al jaren over deze materie. Dankzij onze kennis kunnen ze nu verder bouwen aan therapieën. Zo bewijzen we nog maar eens dat basisonderzoek op moleculair niveau de sleutel is voor de ontwikkeling van medicijnen."

Prof. Rudi Beyaert (VIB-UGent): "Op basis van onze gedetailleerde inzichten ontwierpen we ook een molecule die de werking van TSLP blokkeert, en dus allergieën tegengaat. Ons onderzoek vormt zo de basis voor een evolutie naar nieuwe allergieremmers. Uiteraard zijn we bijzonder opgetogen over de toekomstperspectieven van dit onderzoek!"

Veelbelovende toekomstplannen

Het team van prof. Savvides maakt momenteel plannen voor vervolgstudies met twee doelen: enerzijds de TSLP-remmer optimaliseren, en anderzijds de nieuwe molecule verder testen voor het hele spectrum aan allergische ziektes. Prof. Savvas Savvides (VIB-UGent): "We geloven enorm in het potentieel van deze studie, maar tegelijk is dit verhaal nog lang niet afgelopen. Heel recent onderzoek verschaft ons namelijk nieuwe fascinerende inzichten in TSLP. Omdat wij in dat veld al in poleposition zitten, zullen we verder in de materie duiken. Maar onze prioriteit is duidelijk: we zoeken eerst naar industriële partnerships. Om zo samen onze ontdekking te vertalen naar een nieuwe therapie tegen allergieën."

Een doorbraak in onderzoek betekent niet hetzelfde als een doorbraak in de geneeskunde. De verwezenlijkingen van VIB-onderzoekers kunnen de basis vormen voor nieuwe therapieën, maar het ontwikkelingstraject neemt nog jaren in beslag. Heeft u vragen hieromtrent, dan kan u daarmee terecht op dit e-mailadres: patienteninfo@vib.be.