Geef je tanden een facelift

Je tanden zijn in de loop van je leven onderhevig aan heel wat slijtage. Dat uit zich op tal van manieren. Neem nu de kleur. Net als je haaren huidskleur is ook de originele tint van je tanden genetisch bepaald. Die intrinsieke kleur verandert met de leeftijd, maar je tanden worden ook blootgesteld aan externe factoren die hun kleur kunnen beïnvloeden zoals roken, bepaalde kleurstoffen en medicatiegebruik. Daarnaast kan ook het tandweefsel zelf beschadigd raken. "Voor heel wat gehavende tanden zijn esthetische correcties mogelijk, maar de keuze van de juiste techniek bepaalt wel het succes van het resultaat. Die beslissing is heel individueel en hangt onder meer af van de aard van het probleem en bepaalde mondgewoonten. Sowieso komen alleen gezonde tanden en tandvlees hiervoor in aanmerking", legt professor dr. Roeland De Moor, specialist restauratieve tandheelkunde UZ Gent uit.

...