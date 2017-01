Fijn stof schaadt de gezondheid

Fijnstofdeeltjes zijn vaak kleiner dan 2,5 micrometer, waardoor ze bij inademing diep in de longen en in de bloedbaan kunnen doordringen. Sommige mensen en ook astma-, hart-, en diabetespatiënten zijn er gevoeliger voor. En zowel op korte als op lange termijn kunnen ze schadelijk zijn. Iedereen in ons land verliest gemiddeld ongeveer één gezond levensjaar door fijn stof.

Hersenen. Hoe meer fijn stof, hoe kleiner en ouder je hersenvolume. Bij langdurige blootstelling verhoogt ook de kans op een herseninfarct (beroerte).

Longen. Luchtweginfecties en astma verergeren, mensen hoesten meer en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen neemt toe. Bij langdurige blootstelling daalt de longfunctie en stijgt de kans op chronische luchtwegaandoeningen en op longkanker.

Hart. De allerkleinste deeltjes die doordringen in de bloedsomloop kunnen ontstekingsreacties in gang zetten. Die kunnen de bloedvaten doen dichtslibben en een hartaanval veroorzaken.

Voortplanting. De spermakwaliteit daalt na langdurige blootstelling. Zwangere vrouwen die aan fijn stof zijn blootgesteld hebben vaker baby's met een lager geboortegewicht.