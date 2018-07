Extra mogelijkheden voor Mijngezondheid

"Onze gezondheidszorg draait om de patiënt, dus is het evident dat die mee aan het roer staat, naast de zorgverleners met hun medische expertise. Om die actieve rol goed te kunnen invullen, is het belangrijk dat mensen geïnformeerd zijn. En dat is wat beogen met Mijngezondheid: via dit portaal willen we mensen op een snelle en eenvoudige manier toegang geven tot hun gezondheidsgegevens die digitaal beschikbaar zijn, zodat ze bewuste keuzes kunnen maken", licht De Block toe.

Uit de feedback die de FOD Volksgezondheid ontving, blijkt dat de burgers erg tevreden zijn dat ze hun medische gegevens nu snel en eenvoudig digitaal kunnen raadplegen. Sommige mensen krijgen momenteel minder informatie te zien dan anderen, bijvoorbeeld omdat het digitale netwerk waar hun ziekenhuis toe behoort nog niet klaar is om gegevens te delen of omdat hun zorgverleners geen elektronisch dossier bijhouden.

Rechtstreeks doorklikken naar digitale brievenbus

Bij de eerste update van het portaal werden de mogelijkheden uitgebreid. Naast de Duitse versie zijn ook twee links toegevoegd. De eerste verwijst door naar de website Gezondheid & Wetenschap (gezondheidenwetenschap.be), een onafhankelijk online platform dat betrouwbare medische informatie aanbiedt op een begrijpbare manier. De website is een initiatief van het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) in opdracht van de Vlaamse overheid.

Vanuit Mijngezondheid kunnen burgers voortaan ook rechtstreeks doorklikken naar de eBox, de digitale brievenbus voor officiële documenten van de sociale zekerheid. In eerste instantie zullen burgers er het referentienummer terugvinden waarmee ze de terugbetaling van hun bezoek aan de huisarts kunnen controleren in hun rekeningafschriften, op voorwaarde dat die het getuigschrift digitaal heeft verstuurd naar hun ziekenfonds. In juni 2018 waren er al 3.500 huisartsen die dit deden.

Het gebruik van de eBox zal verder worden uitgebreid. Zo is het de bedoeling dat burgers in de toekomst een melding ontvangen via hun eBox van zodra er nieuwe medische informatie over hen verschijnt op een extern platform. Het kan bijvoorbeeld gaan over een update van het dossier bij de huisarts (Sumehr) of over een nieuw resultaat van een onderzoek in het ziekenhuis. Wie dat wil, kan dan via Mijngezondheid meteen doorklikken naar dat platform om de update te bekijken.