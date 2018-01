Exclusieve peiling: Zo denken 50-plussers over hun cholesterol

Over gebrek aan aandacht hoeft onze cholesterol niet te klagen. De lichaamsstof is al jaren onderwerp van zowel wetenschappelijk onderzoek als controverse. Bijna de helft van de 50-plussers zegt vandaag dat hun cholesterol te hoog is, maar tegelijk denken velen dat dit niet zo schadelijk is als de wetenschap beweert!