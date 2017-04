Europees Parlement keurt strengere regels rond medische implantaten goed

Volgens de nieuwe regels zullen medische hulpmiddelen met een hoog risicogehalte aan bijkomend onderzoek onderworpen worden vooraleer ze groen licht krijgen om verkocht te worden. Ook zullen de nationale controlediensten aan strikte eisen moeten voldoen, onder meer wat betreft de kwalificaties van het personeel.

Er komt ook een registratiesysteem met implantatenkaarten, zodat patiënten onmiddellijk verwittigd kunnen worden indien blijkt dat er iets schort aan een implantaat of prothese. "Bij het PIP-schandaal waren er ontelbaar veel vrouwen die angsten moesten doorstaan omdat ze niet wisten of er ook met hun implantaat iets mis was. Nu krijgen ze een identititeitskaart van het product dat hen de kans biedt om die informatie meteen te bekomen via een publieke databank", legt PS-Europarlementslid Marc Tarabella uit.

Het versterkte toezicht is ook van toepassing op HIV- en DNA-tests.