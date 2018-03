Er is hoop na een beroerte

Zoals haast elk slachtoffer van een CVA (cerebrovasculair accident) of beroerte getuigt Sas Freeman hoe ze er na haar beroertes helemaal doorzat. "Van de ene op de andere dag was ik mijn onafhankelijkheid en mijn identiteit kwijt. Ik kreeg het gevoel dat ik bij niemand terecht kon, aan niemand kon vragen wat ik moest doen om er bovenop te komen. Het was echt een intimiderende en angstaanjagende ervaring", vertelt de Britse. Na een lange en intensieve revalidatie heeft ze de beroertes niet enkel 'overleefd', maar heeft ze zichzelf opnieuw kunnen ontplooien.

Sas schreef haar ervaringen neer in het boek 'Two Strokes not Out', bedoeld voor iedereen wiens leven, net als het hare, van de ene dag op de andere door een beroerte volledig overhoop wordt gehaald. "Overal ter wereld hebben mensen die het ziekenhuis verlaten nadat ze een beroerte, of cerebrovasculair accident (CVA), hebben overleefd het gevoel dat ze niet genoeg worden ondersteund. Ze zijn bang en voelen zich alleen met een lang genezingsproces voor de boeg. Ze weten niet waar ze kunnen aankloppen voor hulp en raad. Een beroerte verandert het leven, niet alleen dat van de patiënt, maar ook dat van familie en vrienden. Nochtans is er hulp voor de talloze patiënten die momenteel deze uitdaging moeten aangaan."

De Nederlandse vertaling van het verhaal van Sas Freeman is nu gratis te beluisteren als audioboek op www.hoopnaeenberoerte.be. Een audioboek is immers zeer toegankelijk, ook voor mensen die een beroerte hebben gehad en misschien moeite hebben met lezen, de bladzijden van een boek omslaan enz. Het audioboek kon dankzij de financiële bijdrage van Bayer worden gerealiseerd en dient om iedereen die een beroerte heeft gehad, hun familie en hun zorgverleners te ondersteunen.

Haar prachtig vertelde audioboek gaat over haar eigen ervaring, haar stappen richting genezing en bevat eerlijke en praktische tips:

Voor de familie: neem foto's van leuke plaatsen mee naar het ziekenhuis en zet ze op het nachtkastje van de patiënt. Vraag dat het personeel de kinderen apart neemt om uit te leggen wat er aan de hand is en hen aan te moedigen om vragen te stellen. Alle vragen moeten beantwoord zijn voor de patiënt terug naar huis keert;

Voor de zorgverlener: uw welzijn is belangrijk, zowel voor uzelf als voor uw geliefde, dus probeer uzelf goed te verzorgen. Probeer uw dag zo te organiseren dat u toch wat tijd voor uzelf overhoudt. Vraag voor specifieke taken hulp aan een familielid of aan vrienden;

Voor de patiënt: maak video's van uw herstel zodat u zelf kunt zien hoe u vooruitgaat. Wees blij met wat u bereikt - ook al lijkt het niet veel, al wat u verwezenlijkt, is een bewijs van uw harde werk.