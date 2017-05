Eindelijk smeren met goede bacteriën

De huidverzorgingsmarkt staat op het punt van een grondige revolutie. Na jarenlang onderzoek zijn wetenschappers erin geslaagd om de juiste, goede bacteriesoorten te verwerken in commercieel beschikbare huidverzorgingsproducten. Deze probiotherapie zorgt voor een totaal nieuwe categorie van huidverzorging maar ook van het behandelen van heel wat courante huidkwalen.

De probioticatherapie bevat goede bacteriën die op de huid worden gesmeerd. Daar pakken ze snel en effectief klachten aan zoals acné, voetschimmel en vaginale infecties. De behandeling werkt op twee manieren. De goede bacteriën worden aangebracht op de plaats waar zich huidaandoeningen voordoen. Daar herstellen ze de goede balans waardoor de klachten na viertal weken verdwijnen. Tegelijk beschermt deze nieuwe aanpak ook ons microbioom, de natuurlijke beschermlaag van onze huid die voor de nodige afweer zorgt.

"Dat microbioom is ons eerste verdedigingsmechanisme tegen terugkerende huidkwalen. De meeste verzorgingsproducten met zepen of andere bestanddelen doden niet alleen de kwalijke bacteriën die huidletsels veroorzaken maar zij even fataal voor de goede bacteriën, waardoor ze het microbioom verstoren. Een sterk microbioom is nochtans essentieel om de problemen duurzaam en langdurig te verhelpen", legt professor microbiologie Sarah Lebeer uit. Een ander belangrijk voordeel is dat probiotherapie ook het gebruik van antibiotica in de strijd tegen huidziekten belooft terug te dringen.

Het opzet om vriendelijke, levende bacteriën toe te voegen aan huidverzorgingsproducten was eenvoudig, de uitwerking was dat zeker niet. Het probiotech bedrijfje YUN, slaagde er recent in, na maar liefst 10 jaar onderzoek in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Sinds kort zijn deze innovatieve producten ook beschikbaar voor het grote publiek.