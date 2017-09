Eerste hulp bij oogirritatie

1. Droge ogen

Ongeveer één op de tien 50-plussers krijgt af te rekenen met droge ogen, bij 65-plussers loopt dat aantal nog verder op en vooral vrouwen zijn er gevoelig voor. "Vaak verergert de irritatie in de loop van de dag door op een beeldscherm te kijken, te lezen, handwerk te doen, maar ook door blootstelling aan droge lucht of airconditioning. Daardoor knipper je minder met de ogen en zal de tranenfilm in je ogen sneller verdampen", legt prof. dr. Carina Koppen (diensthoofd oogheelkunde, UZA) uit. "Eigenaardig genoeg gaat het gevoel van droge ogen vaak samen met een gewaarwording van natte ogen (paradoxaal tranen). Dat komt omdat de verdamping van de tranenfilm de traanklieren stimuleert om meer vocht aan te maken. Bij de meeste mensen met droge ogen is er dan ook geen gebrek aan tranen maar schort er wat aan de kwaliteit ervan. Ze bevatten te weinig lipiden (een soort vetlaagje), waardoor het traanvocht waterig blijft en sneller verdampt."

...