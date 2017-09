Een reden hebben om op te staan houdt je langer sterk

Is het de zorg om (klein) kinderen of een ouder, iets nieuw gaan leren, een goed boek lezen, afspreken met vrienden of reizen ondernemen. Het maakt niet uit wat je precies zinvol vindt in het leven, zolang je maar een doel hebt om elke ochtend met goesting uit bed te komen. Onderzoek bij 50-plussers gaf aan dat hoe zinvoller iemand zijn leven ervaart, hoe groter de kans dat hij tot op latere leeftijd fysiek in een betere conditie verkeert.

Zowel qua kracht als uithouding scoorde de 'zinvolle' groep beter dan degenen die zeiden geen specifiek doel te hebben om hun bed te verlaten. De onderzoekers hanteerden de gegevens van een nationale Amerikaanse enquête die peilde naar hoe 50-plussers dachten over de zin van hun leven. Vervolgens gingen ze bij de deelnemers vier jaar lang twee indicatoren na van fysieke gezondheid: de gangsnelheid en de grijpkracht. Mensen die hadden aangegeven meer dan gemiddeld zin in hun leven te hebben, waren veel minder geneigd om aan grijpkracht en stapsnelheid in te boeten. Opvallend was dat de groep die de grootste zingeving in het leven zei te hebben zelfs eerder aan fysieke paraatheid won. Sommigen slaagden erin om hun grijpkracht te verbeteren.

Het onderzoek bevestigt daarmee eerdere bewijzen die al suggereerden dat psychologisch welzijn wel degelijk ook de fysieke fitheid kan ondersteunen. Niet alleen bij jongeren maar ook nog op latere leeftijd. Is de zingeving om een of andere reden ernstig verstoord, dan kan dit ook fysiek gevolgen hebben.

Bron: Reuters Health