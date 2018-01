Een prinses met Parkinson

De prinses en de geheimzinnige bibberziekte vertelt het verhaal van een typische prinses: ze is beeldschoon, woont in een kasteel en houdt van dansen en feestjes geven. Op een dag wordt ze ziek. Ze heeft een stijve arm, ze bibbert soms alsof ze het heel erg koud heeft en haar teen staat krom omhoog. De eerste dokter denkt dat ze een griepje heeft. Maar na grondig onderzoek blijkt de prinses de ongeneeslijke ziekte van Parkinson te hebben. Gelukkig kan ze met de juiste medicatie en oefeningen nog een mooi leven leiden in het kasteel.

Veel onwetendheid

Het verhaal werd geschreven door Parkinsonpatiënt Dirma van Toorn (59). Zij ondervond aan den lijve hoeveel onwetendheid er nog bestaat over de ziekte en de symptomen ervan. Bij haar duurde het twee jaar alvorens de diagnose gesteld werd. Via het sprookje wil ze een beeld scheppen van wat het betekent om met de ziekte te leven. De Vlaamse Parkinsonliga verdeelt De Prinses en de geheimzinnige bibberziekte in bibliotheken, kleuterscholen en lagere scholen. Je kan het boek online bestellen via www.parkinsonliga.be. Van het boekje bestaat ook een luisterversie, ingesproken door Anton Cogen.

Er is ook een werkboekje dat in de klas gebruikt kan worden om met de leerlingen te spreken over de "Bibberziekte" of andere chronische ziekten. Buiten de school kunnen ook bijvoorbeeld ouders en grootouders aan de hand van het sprookje en de bijhorende leidraad over de ziekte lezen en vertellen...

In België is Parkinson na Alzheimer de meest voorkomende neurologische ziekte. Ze treft zo'n 35.000 mensen. 10% van hen is jonger dan 55 jaar. Tot op heden is de ziekte niet te genezen.

De Prinses en de geheimzinnige bibberziekte - Dirma van Toorn, Chantal Kees - Vlaamse Parkinson Liga - € 14,95 - isbn 9789090306858