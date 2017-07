Drinken bij grote hitte

Water is een must

Anderhalve liter vocht per dag is het advies. Dat mag thee zijn, koffie, melk of frisdrank, maar als het warm is en je veel vocht verliest, is water het beste om het vochtgehalte van je lichaam op peil te houden. Maar opgelet: met de jaren wordt de dorstprikkel minder sterk. Zo merk je niet dat je te weinig drinkt waardoor je het risico loopt om uit te drogen. De symptomen daarvan zijn verwardheid, duizelingen, een minder soepele huid en een droge tong.

Uitdroging verhoogt de kans op infecties en nierstenen en kan ook trombose veroorzaken. Kortom: als de temperaturen stijgen móet je drinken, ook al heb je geendorst. Wie plaspillen gebruikt, bijvoorbeeld voor de bloeddruk, heeft op tropische dagen een verhoogd risico op uitdroging. Mensen die antidepressiva slikken, transpireren vaak meer en moeten daarom ook meer drinken. En ten slotte: mensen met nierproblemen en diabetes hebben eveneens eerder last van uitdroging.

Let op: heb je last van nierproblemen of hartfalen, dan mag je meestal niet onbeperktdrinken en is het verstandig om je arts te vragen wat je moet doen en latenbij extreem warm weer.

Even aanvullen: mineralen én zouten

Om te voorkomen dat het lichaam te warm wordt, transpireren we. Het laagje vocht op de huid verdampt en daardoor koelen we af. Als we zweten, gaan er vocht én elektrolyten verloren. Dit zijn mineralen, zoals natrium, kalium, calcium, magnesium en chloor, die belangrijke functies hebben in het lichaam. Als we veel zweten, moeten we die mineralen aanvullen en daarvoor is meer nodig dan water drinken alleen. Watermeloen, mango, aardbeien, frambozen en blauwe bessen bevatten niet alleen suikers en vitaminen, maar ook veel mineralen. Prima hitte-voedsel dus! Ook groenten bevatten mineralen en vooral komkommer is daarom een prima dorstlesser. Je kunt een tekort aan natrium (zout) aanvullen met bouillon, tomatensap of een sportdrankje dat mineralen bevat.

IJs- en ijskoud... daar koel je dus níet van af

Koude drankjes en ijsblokjes werken averechts bij hitte. Ze zorgen er wel voor dat de lichaamstemperatuur daalt, maar dat is maar voor even. Onze inwendige thermostaat geeft door de kou direct een signaal af om de lichaamstemperatuur te laten stijgen. Met als gevolg dat we het uiteindelijk alleen maar warmer krijgen. Beter is het om (lauw)warme drankjes te drinken. Daardoor wordt de lichaamstemperatuur wel even wat hoger, maar daarop reageert ons lichaam juist door de thermostaat lager te zetten.

Vliegen naar de zon en drinken in de lucht

Doordat de ijskoude buitenlucht opgewarmd moet worden tot kamertemperatuur, is de lucht in een vliegtuig extreem droog. De luchtvochtigheid is gemiddeld minder dan 10 procent, terwijl die normaliter meestal rond de 75 procent ligt. Door die lage luchtvochtigheid kun je je slap en uitgeput gaan voelen, en dat komt nog harder aan als het erg warm is in het land waar je naartoe gaat. Daarom is het goed om niet alleen tijdens, maar ook voor en na de vlucht veel water te drinken. Met als bonus dat het effect van een jetlag wordt verzacht.

Bron: Plusonline.nl