Doodmoe, maar hoe komt dat?

Maar liefst zeven op de tien volwassenen kampen met abnormale vermoeidheid, stelt Jef Geys, sportkinesitherapeut en auteur van Rusten is het nieuwe sporten, vast. En hij kan het weten: hij testte ruim 8.000 mensen op hun fitheid. "Vermoeidheid is normaal wanneer je iets doet wat je lichaam niet gewend is, zoals ineens 15 km wandelen of joggen. Er is sprake van abnormale vermoeidheid wanneer je doodop bent na een gewone werkdag of niet uitgerust opstaat na voldoende nachtrust. Lang niet iedereen heeft in de gaten dat hij of zij abnormaal moe is, omdat er vaak een soort van gewenning optreedt, waarbij het lichaam zich een tijdlang kan aanpassen. Je gaat dat vermoeide gevoel beschouwen als iets dat erbij hoort en je blijft doorgaan in plaats van te rusten."

