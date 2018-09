Doe eens buitengewoon

Wat een buitengewone zomer hebben we gehad. Zonneschijn à volonté. Eindeloze zomeravonden. Dagenlang boven de 25 graden. En het beste van al? Geen mens die binnen wachtte tot de zomer verdween. Nee, 't was allemaal buiten te doen, letterlijk buitengewoon.

Het zou toch jammer zijn als er aan die uitzonderlijke zomer een einde komt? Weer of geen weer, van onze natuur kan je elk seizoen genieten. Daarom lanceert het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vandaag de campagne 'Buitengewoon' die de Vlaming goesting doet krijgen om de natuur in te trekken.

Enkele BV's namen de proef op de som en leefden zich uit in een buitengewone/gewone buitenactiviteit. Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah gingen bevers spotten, MNM-presentatrice Julie Van den Steen werd helemaal zen aan de kust en Staf Coppens testte het blotevoetenpad met zijn kinderen en boekte er ineens een 1000-sterrenovernachting onder de blote hemel bij.

Zeg nu eens eerlijk: hoe lang is het geleden dat jij jezelf op een voetmassage in het gras getrakteerd hebt? Een dagtocht door het bos gemaakt hebt? Of van een gezellige picknick in de natuur genoten hebt? Gewoon buiten. In élk seizoen.

Wat het ANB met de nieuwe campagne eigenlijk wil zeggen: iets buitengewoons doen, dat kan iedereen. En misschien had je net op dit moment een duwtje in de rug nodig om de deur achter je dicht te trekken en naar buiten te stappen. Alleen, met je partner, met vrienden, je kinderen of de hele familie, de Vlaamse natuur is een belevenis voor ons allemaal. Of het nu om te sporten, kamperen, dansen, picknicken, zingen, spelen, genieten of uitrusten is.

Meer info is te vinden op buitengewoon.natuurenbos.be.