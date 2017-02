Dit zegt je haar over je gezondheid

Roos

Als je roos (haarschilfers) hebt, schaam je je misschien en bovendien jeukt het ook nog eens, maar roos is beslist niet schadelijk voor je gezondheid. Je kunt het beste een anti-roosshampoo gebruiken. Helpt de shampoo niet, ga dan voor advies naar je huisarts. Is de roos geel en vettig, dan is er misschien sprake van seborrhoïsch eczeem. Dit is een schilferige huidaandoening. De huidcellen delen zich vele malen sneller dan gebruikelijk en afgestorven cellen laten in kleine droge plakjes los: de schilfers.

Het beste medicijn is ketoconazol. Dit is verkrijgbaar in shampoo en als zalf. De shampoo in een lichte concentratie bij de drogist en apotheek, in hogere concentratie en als zalf alleen via de huisarts.

Haaruitval

Je verliest ongeveer 100 haren per dag. Dit is normaal. Verlies je opeens heel veel haar, dan hoeft er niet per se iets ernstigs aan de hand te zijn. Een shock - denk aan een operatie, bevalling, medicatie, crashdieet, stress of schildklierprobleem - kan ervoor zorgen dat het haar in de rustfase blijft. Na twee of drie maanden valt het haar alsnog uit. Het lijkt dan 'met bosjes tegelijk' uit te vallen. Meestal groeit het meteen weer aan. Zo niet, ga dan naar je huisarts voor advies. Eventueel zijn er voedingssupplementen verkrijgbaar om de haargroei van binnenuit te ondersteunen.

Pleksgewijze kaalheid

Bij pleksgewijze kaalheid (alopecia areata) valt je immuunsysteem per vergissing je haarfollikels aan. Dit veroorzaakt plotselinge haaruitval. De meeste mensen krijgen één of twee kale plekken. Soms valt heel het haar uit. Deze vorm van haaruitval is niet schadelijk, maar psychologisch gezien is het heel vervelend.

Zon

Te veel zon verandert je haar in een droge en broze brij. Het breekt gemakkelijk. Heb je al dun haar van jezelf, dan riskeer je bovendien een zonnesteek. Haarverzorgingsproducten met zonnebrandmiddel bieden enige bescherming. Het dragen van een hoofddeksel is aan te raden.

Dieet

In extreme gevallen kan een crashdieet haarverlies veroorzaken. Om gezond te blijven, heeft haar proteïne en ijzer nodig evenals omega-3 vetzuren, zink en vitamine A. Lage calorie diëten missen deze stoffen vaak en kunnen haargroei belemmeren. Vaak ziet het haar er dof en futloos uit. Met deze voeding kun je de conditie van je haar verbeteren.

Grijs

Grijs worden heeft niet altijd met je leeftijd te maken. Ben je nog geen 40 en zie je meer dan een paar grijze haren, dan is dit genetisch bepaald. Het hoeft niets te zeggen over een slechte gezondheid. Echter, bloedarmoede, schildklierproblemen, een tekort aan vitamine B12 en vitiligo kunnen ten grondslag liggen aan het vroegtijdig grijs worden.

Druk, trekken, stylen

Te sterk aan het haar trekken, bijvoorbeeld bij het maken van een paardenstaart of vlechten, kan de haarwortels beschadigen en ervoor zorgen dat het haar breekt of uitvalt. Extra druk op het haar, bijvoorbeeld bij hairextensions en haarstukjes, veroorzaakt soms ook haaruitval.

Te veel stylen maakt je haar zwak. Denk aan föhnen of zelfs te vaak borstelen. Het beschadigt de buitenste laag van je haar. Komt de kern van je haar bloot te liggen, dan wordt het droog en dof. Omdat hier geen sprake is van permanente haarbeschadiging, kun je het beste je haar afknippen.

Medicatie

Sommige medicijnen, zoals antidepressiva, de anticonceptiepil, bètablokkers, NSAID's en geneesmiddelen tegen jicht, artritis en een hoge bloeddruk, veroorzaken haaruitval. Stop je met de medicatie, dan komt de haargroei meestal terug. Vraag je arts altijd naar mogelijke bijwerkingen van medicijnen.

Bron: Gezondheidsnet.nl