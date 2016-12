Dit wordt meestal vergeten in de zoektocht naar een ideale nachtrust

Geen mens die eraan twijfelt dat goed slapen een must is voor een gelukkig leven. Recente onderzoeken bevestigen dat volop. Zo bleek onlangs uit een onderzoek van de Europese bedindustrie EBIA. Een goede nachtrust scoorde daarbij een pak hoger dan beweging, gezonde voeding of een leuk sociaal leven als factoren die voor de Belg van essentieel belang zijn in zijn leven.

Geen volwaardige activiteit

Hoewel slapen een enorme impact heeft op hoe je de rest van het etmaal beleeft, beschouwt de meerderheid van de Belgen dit nog steeds niet als een volwaardige activiteit. Zo weten de Belgen wel dat een matras gemiddeld om de tien jaar aan vervanging toe is, maar loopt dat in de realiteit wel lichtelijk anders. Amper 35 % investeert in nieuw degelijk slaapmateriaal zoals een matras na 10 jaar.

Te warm of te koud

Stress overdag, een ondermaats bed of lattenbodem en nek-en rugpijn zijn de meest aangehaalde oorzaken van witte nachten. Die oorzaken spelen volgens slaapspecialisten wel degelijk een rol maar er is meer. Ook de temperatuur in de kamer kan aan de basis liggen van moeilijk inslapen of veelvuldig ontwaken. Slaapspecialisten verwijzen daarbij zowel naar de omgevingstemperatuur als naar de temperaturen in de matras en bedbodem. "Een heel erg complex probleem waar tot nu toe te weinig aandacht aan werd besteed", vertelt Karel Van Brussel, burgerlijk ingenieur bij Custom8, een biomechanica bedrijf dat materialen helpt afstemmen op de behoeften van het menselijk lichaam.

"Zoals de beddenbodems vandaag zijn aangepast om tegemoet te komen aan de drukpunten van het lichaam, zo zouden we ook de verschillende temperatuurstromen die door een bed gejaagd worden moeten aanpassen aan de individuele behoeften. Dat zou de kwaliteit van de nachtrust ongetwijfeld bevorderen."

Een complex verhaal

Ook slaapprofessor Johan Verbraeken (UZ Antwerpen) ziet in zo'n temperatuurgeregelde bedden nog heel wat potentieel. "De manipulatie van slaaptemperaturen is nog braakliggend terrein waarover amper wetenschappelijke studies bestaan, terwijl wel duidelijk is dat dit een rol speelt in het slaapproces. Inslapen doen we het vlotst bij zo'n 18 graden. Maar tijdens de slaap hebben we nood aan wat meer warmte. Dan zou je de verwarming iets hoger moeten zetten. Wie het warmer heeft, zal immers meer diepe slaap ervaren en uitgeruster opstaan. Toch blijft het een erg complex verhaal. Een studie naar slapen bij hoge temperaturen (35 graden) gaf bijvoorbeeld aan dat er meer diepe slaap werd gemeten, maar dat mensen ook veel frequenter wakker werden, wat dan weer minder gunstig is. Vanaf 20- 24 graden hebben mensen het dan weer lastiger met inslapen."

Slaapkamerdomotica

Experten geloven dat slaapkamerdomotica in de toekomst hierop zal inspelen door de temperatuur en vochtigheid te regelen naargelang de individuele slaapbehoeften. "De intelligente bedden die er op termijn zeker aankomen zullen ongetwijfeld bedsystemen bevatten die ideale warmtestromen door het bed sturen, naargelang de slaapfase waarin iemand zich bevindt. Voor we die stap kunnen zetten is nog heel wat onderzoek nodig naar temperatuur en slaap", aldus Karel Van Brussel.