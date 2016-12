De zon proeven in hartje winter

Nieuwsgierige foodies voelen zich in december in de supermarkt als een kind in een speelgoedwinkel net voor Sinterklaas. In de aanloop naar kerst en nieuw breiden voedingretailers hun assortiment aanzienlijk uit. De versafdeling bulkt plots van fruit met bevreemdende namen en opmerkelijke vormen. Sommige, zoals de mangoestan en de stervrucht, zijn maar enkele weken te krijgen. Andere blijven verschillende maanden deel uitmaken van het aanbod. In de winter is het begrip seizoensfruit dus breder dan appels, peren en clementines. Dat komt omdat het op het zuidelijke halfrond en in de tropen dan volop zomert.

