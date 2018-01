De griepepidemie staat voor de deur

In de tweede week van januari nam de griepactiviteit verder toe. Met 160 consultaties per 100.000 inwoners is de drempel om van een griepepidemie te kunnen spreken, voor de eerste keer dit seizoen overschreden. (Pas vanaf de tweede overschrijding spreken we officieel van een epidemie.) De intensiteit van de epidemie blijft vooralsnog laag.

Verder neemt ook het aantal raadplegingen bij een huisarts voor andere luchtweginfecties toe, vooral bij volwassenen in de leeftijdscategorie 15-64 jaar.

Het WIV heeft vorige week 23 stalen vanuit de peilpraktijken ontvangen, een netwerk van 130 huisartsen geografisch verspreid over heel België. Er waren in totaal 12 positieve stalen voor het griepvirus, met andere woorden 52% van alle geanalyseerde stalen. De virologische analyses van het WIV tonen aan dat vooral type A(H1N1) en type B Yamagata van het influenzavirus in omloop zijn. De stammen die momenteel circuleren, liggen dicht bij de vaccinstammen, met B Yamagata in het quadrivalente vaccin.

Sinds begin januari worden de ernst en de intensiteit van de griepepidemie eveneens opgevolgd dankzij een peilnetwerk van zes ziekenhuizen verspreid over België: twee in Vlaanderen, twee in Brussel en twee in Wallonië. Deze rapporteren aan het WIV het aantal opnames voor ernstige acute luchtwegeninfecties bij hun patiënten. In dit vroege stadium van het griepseizoen observeert het WIV hier ook een stijging van het aantal opnames.

Vaccinatie

Het WIV raadt risicopersonen die nog niet zijn gevaccineerd aan om alsnog contact op te nemen met hun huisarts, die hun individuele situatie zal beoordelen. Het gaat vooral om:

personen van 65 jaar en ouder

zwangere vrouwen vanaf het 2e trimester van hun zwangerschap

personen met een chronische ziekte

verzorgend personeel?

De overdracht van griep inperken

Iedereen kan de overdracht van griep helpen inperken. Volg ook het onderstaande basisadvies:

raadpleeg zo snel mogelijk uw huisarts als u griepsymptomen heeft en volg zijn/haar aanbevelingen

als u zich grieperig voelt blijf thuis en vermijd zoveel mogelijk overbodig contact om de verspreiding van de ziekte te voorkomen

was uw handen goed en frequent met water en zeep

hoest bij voorkeur in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg; hoest tegen uw arm -niet in uw handen- als u geen zakdoek heeft.

Griep is een virusinfectie, antibiotica hebben in dit geval geen nut! Voor toelichtingen: www.gebruikantibioticacorrect.be

Bron: Griepbulletin WIV