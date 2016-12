De gezondheid van de Vlaming zit in de lift

Tabak, alcohol en drugs

De Vlaamse Regering keurde in 2009 de gezondheidsdoelstelling goed voor tabak, alcohol en drugs en voor voeding en beweging. Op basis van de beleidsevaluatie blijkt dat voor tabak, alcohol, en drugs de meeste van de negen subdoelstellingen gerealiseerd werden. Het aantal rokers en het problematisch gebruik van alcohol kenden een trend in de goede richting, Bij het gebruik van cannabis en andere illegale drugs zien we een gemengd beeld.

Bewegen

Globaal bekeken zitten we minder stil en bewegen we meer. Het aantal adolescenten en volwassenen dat de aanbeveling haalde voor fysieke activiteit steeg en het aantal Vlamingen dat te vaak en te lang stilzit (sedentair gedrag) daalde, hoewel jongens en meisjes nog teveel zittende bezigheden hebben.

Voeding

Bij het thema voeding kende de waterinname bij de Vlaamse bevolking een positieve evolutie, in tegenstelling tot de daling van de inname van melkproducten en calcium verrijkte sojaproducten.

Positief is dat we meer groenten en fruit eten. Voor de dagelijkse consumptie van groenten behoort de jeugd in Vlaanderen zelfs tot de top in Europa. Daartegenover staat wel dat het percentage volwassenen met een gezond gewicht daalde, een trend die ook internationaal zichtbaar is.

Wat is de omvang van het probleem?

Een aantal van de thema's hebben een grote impact op de volksgezondheid. Enkele kerncijfers: