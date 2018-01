1. Wat zijn norovirussen?

Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die 'buikgriep' veroorzaken. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus. In Nederland worden per jaar ongeveer 3 op de 1000 kinderen opgenomen voor ernstige diarree, 16 procent daarvan wordt veroorzaakt norovirus, dat is ongeveer anderhalf keer zoveel als voor salmonella.

2. Is buikgriep hetzelfde als griep?

Nee, buikgriep en griep zijn totaal verschillende ziektes. De 'gewone' griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Buikgriep wordt onder meer veroorzaakt door norovirussen, rotavirus, astrovirus of door bacteriën zoals Salmonella, Listeria,...

De griepprik geeft bescherming tegen het influenzavirus, niet tegen andere virussen en dus ook niet tegen buikgriep.

3. Wat zijn de symptomen van een norovirusinfectie?

De symptomen van een norovirusinfectie zijn braken en diarree. Meestal begint het tussen 15 en 48 uur nadat iemand het virus binnenkrijgt. Het braken is vaak heftig, en kan heel plotseling optreden. Deze vorm van braken wordt ook wel projectielbraken genoemd. Ook misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkramp komen voor. De symptomen gaan in de meeste gevallen vanzelf over na 1-4 dagen. Bij jonge kinderen en mensen met een verzwakte afweer kunnen de klachten aanzienlijk langer duren.

4. Kan buikgriep door norovirus gevaarlijk zijn?

De meeste mensen zijn na een of twee dagen weer op de been. Maar in uitzonderlijke gevallen kunnen mensen uitdrogen, en daardoor zelfs overlijden. Het is dus belangrijk het vochtgehalte in de gaten te houden. Bij mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen in zeldzame gevallen langdurige klachten optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd je huisarts.

5. Hoe besmettelijk is het en wat kan ik ertegen doen?

Er zijn geen geneesmiddelen tegen het norovirus. Het belangrijkste is dat je voldoende vocht binnen krijgt en probeert besmetting van anderen te voorkomen. Het norovirus is namelijk zeer besmettelijk. Het wordt overgedragen via de fecaal-orale route: dat wil zeggen dat de diarree en het braaksel de besmettelijke virusdeeltjes bevatten.

Het norovirus wordt onder meer overgebracht via handen die na toiletbezoek niet of niet goed zijn gewassen. Als de besmette persoon eten klaarmaakt kan het virus ook in het eten terecht komen en zo weer nieuwe personen infecteren. Daarnaast komen veel virussen in de riool terecht. Aangezien het virus behoorlijk stabiel is kunnen bijvoorbeeld oesters en mosselen die in verontreinigd water zijn gekweekt ook norovirus bevatten.

