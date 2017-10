Brusselse 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid wil Brusselaars veerkrachtig maken

Aan het Munpunt staat er op maandag 2 oktober een 'Gevoelsstand' die het publiek bewust moet maken van het belang van veerkracht. Via meerdere fel gekleurde opspeldbuttons ontdekt de bezoeker een gevoel, waarop hij of zij hierover het gesprek aan kan gaan met zijn omstaanders. Op slotdag 10 oktober, tegelijkertijd de Werelddag Geestelijke Gezondheid, delen verschillende personen en organisaties op het Muntplein hun veerkrachtversterkende getuigenissen in een levend kunstwerk.

Dat Brussel deze Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid ontvangt, is geen toeval. De cijfers in verband met geestelijke gezondheid zijn schrijnend in het Brussels Gewest. Volgens de Gezondheidsenquête van 2013 kampen 2 op de 5 Brusselaars met psychische problemen en heeft 1 op de 4 een reële kans op een psychische aandoening.

"Deze cijfers kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen. Daarom moedigen we iedereen aan om actie te ondernemen en geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. Ons welbevinden is een verantwoordelijkheid van ons allemaal", vertelt Collegelid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin Bianca Debaets. Wie zelf wil testen hoe veerkrachtig hij of zij nu is, kan dat ook op www.fitinjehoofd.be.