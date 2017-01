Britse studie linkt depressie aan kanker

Onderzoekers van het University College Londen, de University of Edinburgh en de University of Sydney analyseerden de resultaten van zestien eerdere studies in Groot-Brittannië, goed voor een totaal van 163.363 onderzoekspersonen, die meer dan negen jaar lang werden gevolgd en ook info gaven over hun geestelijke gezondheid.

Tijdens die periode stierven 4353 patiënten aan de gevolgen van kanker. De wetenschappers corrigeerden voor factoren als leeftijd, geslacht, socio-economische status en ongezonde gewoontes zoals roken of alcoholgebruik.

"Na statische correctie voor die factoren tonen de resultaten aan dat mensen in de groep met de hoogste psychische stress een consistent hogere kans hadden op darm-, prostaat-, pancreas-, slokdarmkanker en leukemie", zegt hoofdauteur David Batty van het University College London.

Oorzakelijk

De onderzoekers benadrukken in hun conclusies in het British Medical Journal wel dat er nog geen oorzakelijk verband is vastgesteld. "Onze bevindingen dragen bij aan de vaststelling dat een slechte mentale gezondheid een voorspellende functie kan hebben voor bepaalde fysieke aandoeningen, maar er is nog een lange weg te gaan voor we weten of die relatie oorzakelijk is", zegt Batty.

Het is dus niet zeker dat angststoornis of depressie tot een hogere kans op kanker leidt. Meer nog: het zou ook andersom kunnen, waarbij een vroege kanker nog voor de diagnose een invloed heeft op de gemoedstoestand.

IPS