Bramen, gezonde vruchten uit het bos

Bramen behoren tot de rozenfamilie, net als aardbeien en frambozen. Ze bestaan uit bolletjes, kleine deelvruchtjes en zijn rijk aan mineralen en vezels.

De vruchten hebben hun blauwe kleur te danken aan anthocyanen, kleurstoffen die als anti-oxidant werken. Aan deze anthocyanen worden allerlei gezonde effecten toegedicht. Zo zouden ze goed zijn voor je hersenen, hart en bloedvaten.

Vossenlintworm

Met zelfgeplukt fruit moet je wel steeds oppassen. In sommige regio's (vooral in de Ardennen) kunnen bramen en andere bosvruchten besmet zijn met de vossenlintworm. Sommige vossen dragen deze parasiet en zijn eitjes bij zich in hun darmen. Via de ontlasting brengen ze de eitjes over op vruchten en paddenstoelen in het bos.

De kans dat je besmet raakt met de vossenlintworm is heel klein. Maar krijg je de parasiet binnen, dan raakt je lever na 5 à 15 jaar aangetast (alveolaire echinococcose). Dit is een zeer ernstige aandoening. Daarom moet je zelfgeplukte bramen steeds grondig wassen (of eventueel koken voor gebruik). Koken doodt de eventueel aanwezige eitjes, zodat ze onschadelijk worden.

Kopen en bewaren

Van april tot en met november liggen er verse bramen in de winkel, meestal in kleine bakjes. Kies een doosje met glanzende, gave exemplaren en laat de bramen met kneuzingen liggen.

De vruchten zijn erg kwetsbaar en gevoelig voor schimmels. Je kunt ze het beste uitgespreid op een bord in de koelkast bewaren. Liggen er vruchtjes op elkaar, dan pletten ze elkaar al snel. Gekoeld blijven ze maximaal een dag of twee goed.

Je kunt bramen ook naast elkaar op een bakplaat of in een ruime bak leggen en zo invriezen. Eenmaal bevroren, mogen ze wel bij elkaar in een afgesloten bakje in de diepvries. Het hele jaar door zijn er kant-en-klaar diepgevroren bramen verkrijgbaar. Handig voor in je smoothie of voor door de yoghurt of kwark. Bij -18 graden Celsius zijn bramen wel tot een jaar houdbaar.

Koken met bramen

Was bramen voorzichtig en snel in een bak koud water. Onder stromend water beschadigen ze te snel. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Verwijder het steeltje en het kroontje als dat er nog aan zit.

Verwerk bramen tot jam, voeg ze toe aan een (fruit)salade, garneer je toetjes en taarten ermee of eet ze zo uit het vuistje. Een portie van 100 gram telt mee als 1 stuk fruit.

Bron: Gezondheidsnet.nl