Boost je groenteverbruik

145 gram versus 300 gram

Voedingsdeskundigen bevelen aan om dagelijks 300 gram groenten te eten. Slechts 5% van de BDe Vlaming onderschat zijn groenteverbuik en haalt gemiddeld slechts de helft van de aanbevolen hoeveelheid van 300 g per dag. VLAM lanceert daarom een groentecampagne. De Vlaming kan zijn groenteverbruik meten aan de hand van de groentetest, te vinden op lekkervanbijons.be/groenten. Elke testpersoon krijgt vervolgens tips om meer groenten te gebruiken tijdens de maaltijdmomenten maar ook tijdens snackelgische bevolking haalt deze aanbeveling volgens de Voedselconsumptiepeiling 2016. Gemiddeld nemen we dagelijks ongeveer de helft van de nodige hoeveelheid groenten, nl. 145 gram.

Hindernissen

Er zijn veel factoren die dit te laag groenteverbruik mee verklaren. Een overzicht.

1. Overschatting eigen gebruik en onderschatting aanbevolen hoeveelheid.

We denken al gauw dat het wel goed zit met ons groenteverbruik. Als je echter je groenteverbruik begint af te wegen op een weegschaal, besef je pas hoeveel 300 gram effectief is. Het gaat doorgaans over veel meer dan we zouden denken.

2. Groenteverbruik is te sterk geconcentreerd rond de hoofdmaaltijd

Het is geen sinecure om 300 g groenten te nemen tijdens één maaltijd. Omdat we echter niet de gewoonte hebben ook groenten te nemen bij een broodmaaltijd bijvoorbeeld, bij het ontbijt, als tussendoortje, lukt het ons moeilijk om de aanbevolen hoeveelheid te halen. Spreiden van groente-inname over de dag maakt de doelstelling echter veel realistischer.

3. Door drukte heeft men niet altijd tijd om groenten te kopen en te koken.

In onze tweeverdienerssamenleving is het geen evidentie om elke dag na het werk nog te starten aan een volledige maaltijd mét verse groenten. Het ontbreekt ons wel eens aan tijd en energie om er echt werk van te maken. We kiezen dan voor gemakkelijkheidsoplossingen en die brengen doorgaans amper of geen groenten aan.

4. Buitenshuis eet men minder groenten dan thuis

Een maaltijd die in de horeca wordt verbruikt, bevat doorgaans een erg kleine portie groente, die bovendien vaak getuigt van weinig inspiratie.

5. Niet bij alle maaltijden passen groenten.

Sommige gerechten bevatten weinig groenten. Het vraagt discipline om dan een portie rauwkost te voorzien als bijgerecht of voorgerecht. Een alternatief is om deze laatste op een ander moment van de dag te nemen.

6. Het vergt een extra inspanning en men staat er niet altijd bij stil.

We zijn gemiddeld niet zo gefocust op wat en hoeveelheid we van iets eten. We letten bijgevolg niet voldoende op ons effectieve groenteverbruik.

7. Gebrek aan kennis over welke producten mogen meegeteld worden.

Zijn aardappelen groenten, tellen noten en peulvruchten mee. Wat met groenten uit diepvries, blik of bokaal ? Groenten op een pizza. Mogen ze meegerekend worden? Dat is helemaal niet duidelijk bij velen.

8. Gebrek aan voldoende inspiratie en creativiteit.

Alle kookboeken en kookprogramma's ten spijt, het mankeert ons vaak aan inspiratie. We maken vaak dezelfde recepten op dezelfde wijze, wat niet bijdraagt tot een groter groenteverbruik.

9. Kostprijs van verse groenten

Verse groenten lijken duurder dan ongezonde snacks. Wie echter seizoensgroenten koopt, kan met bescheiden middelen zeker een gezonde maaltijd klaarzetten, die nutritioneel veel beter is dan verwerkt ongezond voedsel.

10. Geen behoefte om aan de aanbevolen hoeveelheid te komen.

Sommige mensen hebben simpelweg geen interesse om op hun voeding te letten en hebben geen intentie om bepaalde aanbevelingen te halen.

Mannen eten minder groenten

Mannen eten gemiddeld minder groenten dan vrouwen, die doorgaans wat bewuster met gezonde voeding bezig zijn. Jonge mensen eten ook minder groenten dan oudere. Die laatsten eten ook meer volgens de klassieke maaltijdopbouw soep-hoofdgerecht, wat bijdraagt tot een groter groenteverbruik.

Gezinnen hechten meer belang aan een vers bereide maaltijd en consumeren gemiddeld meer groenten dan alleenstaanden, die zich wat vaker ontzien om de inspanning te doen om vers te koken.Mensen met een hoger inkomen verbruiken meer groenten dan mensen met een lager inkomen.

Groenteverbruik aanzwengelen

VLAM wil met de campagne het groenteverbruik in Vlaanderen verhogen. Centraal in de groentecampagne staat de groentetest. Door een online vragenlijst in te vullen op lekkervanbijons.be/groenten krijg je zicht op je groenteverbruik. Na de conclusie krijg je praktische tips om je groenteverbruik een duwtje in de rug te geven. Hierbij zijn zowel de echte maaltijdmomenten belangrijk als het eetgedrag tussen de maaltijden, de zogenaamde snackmomenten.Meer groenten eten hoeft niet moeilijk en saai te zijn. Dat bewijzen de talrijke recepten.