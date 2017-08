Blijven bewegen beschermt tegen lage rugpijn

Bewegen en rugpijn. Het verband tussen die twee was niet altijd even duidelijk. Onderzoekers waren er niet helemaal uit of meer sporten lage rugpijn kan voorkomen, dan wel dat mensen zonder rugzorgen gewoon meer geneigd zijn tot fysieke actie. Een nieuwe uitgebreide analyse van bestaande studies die gepubliceerd werd in het British Journal of Sports Medicine, ontdekte hoe de vork nu eigenlijk in de steel zit. Daarbij werden zo'n 160.000 mensen gevolgd die bij aanvang van het onderzoek geen chronische rugpijn hadden.

De deelnemers die matig tot intens actief waren, bleken op termijn minder vatbaar voor chronische lage rugpijn. Dat verwijst naar rugpijn die minstens drie maanden of langer aanhoudt. Voor de meer acute vormen van lage rugpijn en voor ziekteverlet door dit type rugpijn bood sporten blijkbaar geen bescherming. Deze kortere opstoten kwamen bij sportievelingen net zo goed voor als bij de meer inactieve deelnemers.

Draaien en keren

Sporten en bewegen met een pijnvrije rug lijkt niet zo'n moeilijke opgave. Maar wat als je al aanhoudende lage rugklachten hebt? Ook dan adviseren de onderzoekers om zo weinig mogelijk te zitten en zoveel mogelijk je lichaam in beweging te brengen. Starten doe je best met weinig belastende sportvormen zoals wandelen of zwemmen. Dat laatste is ook een prima manier om aan conditie opbouw te doen. Artsen raden wel af om meteen te opteren voor sporten waarbij je je lichaam veel moet draaien en keren (tennis, golf,..) omdat dit de lage rugpijn kan verergeren. Een goede indicator is je gevoel tijdens en vooral na een sportsessie. Ervaar je weinig pijn en voel je je de dag nadien goed, dan zit je alvast op het goede spoor.

Bron: British Journal of Sports Medicine