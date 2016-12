Bionische arm in opmars

De nieuwe generatie 'bionische kunstarmen' komt heel dicht in de buurt van een echt lidmaat. In het UZ Gent combineerden ze twee vernieuwende technieken tot een slimme armprothese die je rechtstreeks met je gedachten kan aansturen. Deze aanpak is ook erg interessant voor wie kampt met fantoompijn.