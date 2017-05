Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker breidt uit naar 55-jarigen

Elk jaar krijgen 1,5 miljoen mensen in Vlaanderen een uitnodiging om zich preventief te laten onderzoeken op borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker. Vroegtijdige opsporing vergroot immers de kans op genezing en beperkt de impact van de behandeling. Het Centrum voor Kankeropsporing organiseert de bevolkingsonderzoeken naar kanker voor de Vlaamse overheid. Het verstuurt de uitnodigingen en resultaten, bewaakt de kwaliteit, en informeert de bevolking objectief over de voor- en nadelen van de bevolkingsonderzoeken.

Uitbreiding van de doelgroep voor dikkedarmkanker

Jo Vandeurzen: "Momenteel wordt iedereen vanaf 56 jaar tot en met 74 jaar om de twee jaar uitgenodigd om zich op dikkedarmkanker te laten testen. Met de uitbreiding van de doelgroep naar 55-jarigen wordt er opnieuw een stap gezet om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen die een vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker vanaf 50 jaar aanbevelen. Vlaanderen zal jaarlijks 250.000 euro investeren om de 55-jarigen mee in de doelgroep op te nemen."

Dit nog recente bevolkingsonderzoek, gestart eind 2013, boekt reeds goede resultaten. In 2015 nam 52% van de doelgroep deel. Zo werden er in Vlaanderen maar liefst 21% meer dikkedarmkankers gevonden dan in de periode voor dit bevolkingsonderzoek gestart werd. Door die vroegtijdige opsporing worden de kankers voornamelijk in vroegtijdige stadia ontdekt. Zo vergroot de kans op genezing en is een zeer intensieve behandeling vaak niet nodig.

Dr. Patrick Martens: "Dikkedarmkanker is bij mannen en vrouwen in Vlaanderen de tweede meest voorkomende kanker. Deze kanker is eenvoudig vroegtijdig op te sporen. Screenen wordt aanbevolen vanaf 50 jaar. Door het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker ontvangen Vlamingen vanaf 56 jaar automatisch om de twee jaar een uitnodiging met gratis stoelgangtest. Voor die leeftijd raden wij aan om via de huisartsen een stoelgangtest te laten uitvoeren. We zijn verheugd dat we de doelgroep dit jaar kunnen uitbreiden met de 55-jarigen."

Dr. Marc Peeters, gastro-enteroloog (UZA): "Door deze uitbreiding met de 55-jarigen screenen we een bijkomend potentieel tot 90.000 Vlamingen. Met het oog op de toekomst voorzien we een evaluatie van deze uitbreiding alvorens te beslissen of we de doelgroep nóg verder kunnen uitbreiden."

Concreet zullen de 55-jarigen die jarig zijn tussen 1 januari en 31 mei gespreid vanaf 1 juni een uitnodiging met gratis afnameset ontvangen. De andere 55-jarigen ontvangen deze uitnodiging rond hun verjaardag. Zo krijgen alle 55-jarigen die in aanmerking komen (die dus geen test via huisarts hebben laten uitvoeren in de afgelopen twee jaar of een coloscopie hebben gehad in de afgelopen 10 jaar) dit jaar nog een uitnodiging. Meer informatie vind je op www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.