Belgische apothekers gaan risicopersonen sensibiliseren voor griepvaccinatie

Hoewel griep vaak gebanaliseerd wordt, is het geen onschuldige aandoening. Het zeer besmettelijke griepvirus maakt in ons land elk jaar honderden slachtoffers die overlijden aan de complicaties van de ziekte. Je laten vaccineren is de beste manier om je ertegen te beschermen en anderen niet te besmetten, en dus het aantal zieken, hospitalisaties en zelfs overlijdens te verminderen. Vaccinatie is vooral belangrijk voor oudere en kwetsbare mensen, omdat ze bij griep het meeste risico lopen op ernstige complicaties. Je laten vaccineren is eenvoudig en niet duur. Voor personen die tot een risicogroep behoren, is het zelfs gratis en wordt het vaccin deels door de overheid en deels door hun ziekenfonds terugbetaald.

Voor wie is vaccinatie tegen griep belangrijk? Volwassenen ouder dan 50 jaar.

Zwangere vrouwen (2e of 3e trimester).

Iedereen ouder dan zes maanden die lijdt aan een hart-, long-, lever-, nier- of spieraandoening of diabetes.

Mensen met een verminderde weerstand.

Alle personen opgenomen in een woonzorgcentrum of ziekenhuis.

Iedereen die samenwoont met een van bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan zes maanden.

Twee vliegen in één klap...

Vaccineren tegen griep is aangewezen vanaf midden oktober. Om zoveel mogelijk risicopersonen te sensibiliseren, lanceren de apothekers een informatiecampagne in de apotheek. Doel: een gevoelige verbetering van de vaccinatiegraad tegen griep... en pneumokokken. De doelgroepen voor die twee vaccinaties overlappen elkaar grotendeels en dus willen de apothekers twee vliegen in één klap slaan.Voor het tweede opeenvolgende jaar in Vlaanderen, en voor het eerst in de Franse Gemeenschap, zullen ouderen en kwetsbare personen dus ook gesensibiliseerd worden over het belang om zich te beschermen tegen pneumokokkeninfecties. Net zoals het griepvirus kan de pneumokokkenbacterie erg agressief zijn en ernstige infecties (vooral longontsteking) veroorzaken, waarvan de complicaties fataal kunnen zijn. De meeste ziekenfondsen betalen het vaccin gedeeltelijk terug.

Wist je dat...... pneumokokken jaarlijks wereldwijd het leven kosten aan 1.600.000 mensen?

twee derde van alle besmettingen voorkomt bij personen ouder dan 50 jaar?

je kans op overlijden bij pneumokokkeninfecties 1 op 5 is als je ouder bent dan 50?

Waarom in de apotheek?

Als zorgverstrekkers in de eerste lijn hebben apothekers vaak contact met risicopatiënten. Door hun grote toegankelijkheid en beschikbaarheid kunnen ze een groot deel van de bevolking bereiken. Ook mensen die niet geregeld medisch opgevolgd worden. Door hun specifieke expertise en het vertrouwen dat ze genieten van hun patiënten, zijn ze goed geplaatst om hun vragen te beantwoorden en de voordelen van vaccins en vaccinatie te benadrukken.