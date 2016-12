België op 7de plaats van Europese hartindex

Het bureau verspreidde woensdag zijn Euro Heart Index (EHI). Frankrijk scoort het best inzake hartzorg in de rangschikking. Noorwegen en Zweden komen op de tweede en derde plaats.

De hartzorg wordt in bijna alle landen beter, maar er zijn grote verschillen tussen landen in het gebruik van hartmedicijnen, zo staat in de mededeling van HCP. "Gelijke toegang tot essentiële hartmedicijnen zou tienduizenden levens kunnen redden."

De Belgische levensstijl is volgens het onderzoek "over het algemeen behoorlijk gezond". Ook heeft ons land "zeer gemakkelijke toegang tot de gezondheidsdiensten, maar met ruimte voor verbetering in de coördinatie van de procedures", zegt dokter Beatriz Cebolla, directeur van EHI, in de mededeling.

In de hartzorg maakt België "actief gebruik van de goedkope generieke medicijnen voor bloeddruk en cholesterol", preciseert Cebolla. Ze merkt daarbij op dat dit "vreemd genoeg" niet in alle Europese landen gebeurt.

De Euro Heart Index geeft een rangschikking van de cardiovasculaire gezondheidssystemen op vier gebieden: preventie, procedures, toegang tot zorg, en resultaten. De index is opgebouwd met behulp van openbare statistieken en onafhankelijk onderzoek.