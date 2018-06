Belg beschermt zich te weinig tegen de zon in eigen land

Ipsos peilde in opdracht van de stichting eind 2017 bij 1.000 mensen tussen 15 en 65 jaar oud naar hun kennis, attitude en gedrag tegenover zon en zonnebanken. Uit de enquête blijkt dat mensen zich vaak beschermen op vakantie, maar niet genoeg in eigen land: maar liefst 80 procent van de ondervraagden liep vorig jaar een vorm van zonnebrand op. Ter vergelijking: in 2015 was dat nog 67 procent. Bovendien verbrandden ook meer kinderen in 2017 (39 procent) dan in 2011 (26 procent).

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal zonnebankgebruikers afneemt, van 14 procent in 2011 naar 10 procent in 2017, en dat het bewustzijn rond het risico op huidkanker groeit: 84 procent van de bevraagden was bezorgd dat hun blootstelling aan UV kanker veroorzaakt. Vrouwen zijn beter ingelicht dan mannen over de gevaren, Vlamingen beter dan Walen, en ouderen beter dan jongeren. Zonnebankgebruikers zijn zich minder bewust van deze gevaren.

De federatie die toeziet op de verenigingen, liga's en stichtingen tegen kanker in Europa publiceerde in april haar nieuwste aanbevelingen voor de bescherming tegen uv-straling. De organisatie raadt onder meer aan om de tijd in de middagzon te beperken, de schaduw op te zoeken tijdens de uren met de meest intense UV-straling, beschermende kledij en een zonnebril te dragen en zonnecrème te smeren.

De stichting besluit met volgende boodschap: "Pas altijd op voor de zon, waar u ook bent. Thuis in de tuin, tijdens een wandeling, op school, op het werk... Niet alleen wanneer u op vakantie bent aan zee of in de bergen!"